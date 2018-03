Dar la mano a otra persona alivia su dolor

Mejor con empatía



Es más, diferentes test sobre el nivel de empatía masculino han revelado que cuánto más empático es hacia el dolor de su pareja, mayor es la sincronización de las ondas cerebrales y mayor es el alivio del dolor.



Sin embargo, aunque se conoce el efecto, todavía no se sabe cómo la sincronización cerebral de dos miembros de una pareja puede disminuir el dolor, lo que lleva a los investigadores a destacar que son necesarios nuevos estudios para conocerlo.



La hipótesis de partida es que el contacto empático en la pareja puede permitir a la otra parte sentirse comprendida, lo que activaría los mecanismos asociados a la recompensa existentes en el cerebro y, consecuentemente, se produce un alivio del dolor. El toque interpersonal puede difuminar las fronteras entre uno mismo y el otro, señalan los investigadores.



El estudio no exploró si el mismo efecto ocurriría con parejas del mismo sexo, o lo que sucede en otros tipos de relaciones. La conclusión, por ahora, es que no subestimemos el poder de una mano, ya que podemos expresar empatía por el dolor de un compañero, pero sin contacto puede que no se comunique por completo.