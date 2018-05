Descubiertas nuevas claves para entender mejor la mecánica del universo

El Universo no está, necesariamente, en una expansión ilimitada, sino que gira constantemente, en un equilibrio estable y en armonía.



A esta conclusión hemos llegado un grupo de investigadores españoles a lo largo de los últimos 35 años, después de descubrir nuevas claves para entender mejor la mecánica del universo y disponer de una cosmología más real.



Nuestra investigación ha salido a la luz ahora a través de una serie de artículos publicados en revistas científicas y de una obra en dos tomos, “Nuevo paradigma en Física”, cuyo segundo volumen acaba de publicarse. Tanto AlphaGalileo como Cordis, el servicio de información de la UE sobre I+D, se han hecho eco también de nuestro trabajo.



Las hipótesis de esta teoría están basadas en nuevos criterios sobre velocidades de acoplamiento e inercia rotacional. Nuestra investigación analiza el comportamiento de los cuerpos con aceleraciones para comprender mejor por qué vivimos en un mundo de noches y mañanas, con crepúsculos y amaneceres. Tiene como punto de partida una nueva correlación física entre la orbitación de los cuerpos y los movimientos de rotación intrínseca.



A esta correlación le hemos otorgado una expresión matemática y hemos comprobado experimentalmente su exactitud a lo largo de esta investigación. Tras las pruebas experimentales, hemos llegado a la conclusión de que pueden ser deducidas nuevas leyes generales de comportamiento basadas en el análisis de los campos dinámicos creados.



Nuestra investigación parte de la base de que las leyes de la dinámica aceptadas actualmente resultan insuficientes para determinar el comportamiento de los cuerpos que giran. Ha investigado sistemas inerciales y no inerciales para comprender mejor la respuesta de los cuerpos rígidos sometidos a rotaciones no coaxiales (que no tienen el mismo eje) simultáneas.



Aplicando la Teoría de Campos a las magnitudes dinámicas circunscritas a un cuerpo, nuestra investigación ha conseguido una nueva concepción del acoplamiento de estas magnitudes y del comportamiento de los cuerpos sólidos y rígidos sometidos a múltiples rotaciones no coaxiales simultáneas.



Los resultados de la investigación son coherentes con las teorías de Einstein sobre la rotación, si bien advierten que la Teoría de la Relatividad nace de un pensamiento lineal traslacional al que se le añaden después conceptos rotacionales. Nosotros sugerimos una revisión de este desarrollo racional.



La investigación tampoco desafía las leyes de Newton, ya que con ellas ha sido desarrollada una estructura conceptual de probada fiabilidad. Sin embargo, propone una mecánica distinta y complementaria a la Mecánica Clásica, específicamente para sistemas acelerados por rotaciones.



¿Qué hemos descubierto?



A lo largo de esta investigación hemos descubierto que, en el momento en el que se produce una nueva rotación no coáxica sobre un cuerpo que ya tiene rotación intrínseca, tanto la velocidad como la aceleración de cada partícula del cuerpo son funciones trigonométricas, si bien de distinta naturaleza: cuando una crece por ser senoidal, la otra decrece por ser cosenoidal, y cuando una se anula, la otra toma su valor máximo.



Esta variación instantánea crea una distribución de aceleraciones no homogénea que es la que motiva la aparición de fuerzas efectivas inerciales que se manifiestan como momento de interacción dinámica, un concepto que trasciende el clásico momento giroscópico para incorporar esta noción a la estructura conceptual de una nueva dinámica rotacional coherente.



Esta nueva dinámica rotacional coherente, formulada matemáticamente, desarrolla un modelo cualitativo para almacenar y estructurar el conocimiento mecánico del sólido rígido, y sugiere además nuevos conceptos rotacionales y dinámicos que marcan la diferencia entre la dinámica de sistemas inerciales con la dinámica de sistemas acelerados no inerciales.