Descubierto un mecanismo que permite la transmisión de información por el cerebro

Los investigadores de la Universidad de Nueva York comenzaron preguntándose cómo se transmiten las señales neuronales a través de la jerarquía cerebral antes mencionada.Para tratar de hallar una respuesta, utilizaron un modelo informático mejorado del cerebro, en el que incorporaron datos sobre la conectividad anatómica de los cerebros de monos macacos.Descubrieron así que la transmisión de señales en el cerebro de los primates era robusta y altamente eficiente, solo si se daba una condición: que las conexiones entre las distintas áreas de la jerarquía cerebral exhibiesen un "equilibrio" entre excitación e inhibición.Más concretamente, el nuevo modelo informático señaló que la estimulación proporcionada por las neuronas excitatorias permitía la transmisión de señales, mientras que la supresión de las neuronas inhibidoras aseguraba que la actividad de la señal no se descontrolase, explica la NYU en un comunicado Los científicos creen que su hallazgo, publicado en Neuron, podría suponer una novedosa manera de entender el surgimiento de la consciencia.En 2010, otro estudio realizado por investigadores de IBM también con macacos también apuntó a un origen global de la consciencia en el cerebro.Para llegar a esta conclusión, en aquel caso se hizo un mapa neurológico muy detallado sobre la compleja red de conexiones que se producen entre las distintas regiones del cerebro de un macaco.Los resultados del mapa señalaron que el núcleo integrado en el que posiblemente se originen los procesos cognitivos superiores, como el pensamiento y la consciencia, no estaba situado en ninguna parte concreta del cerebro, sino que se extendía a través del córtex prefrontal, el lóbulo temporal, el tálamo, el córtex visual y otro grupo de regiones cerebrales diferentes. Sin embargo, en este otro modelo no se reveló la importancia de las neuronas excitatorias e inhibitorias en el proceso.