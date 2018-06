Descubren 121 exoplanetas gigantes en zonas habitables

Aunque los planetas rocosos son objetivos principales en la búsqueda de la vida porque algunos de ellos pueden ser geológicamente y atmosféricamente similares a la Tierra, otro objetivo son los muchos gigantes gaseosos identificados durante la misión Kepler. Aunque no son candidatos para la vida, los planetas parecidos a Júpiter en la zona habitable pueden albergar lunas rocosas, llamadas exolunas, que podrían sostener la vida, señalan los investigadores."Actualmente hay 175 lunas conocidas que orbitan los ocho planetas de nuestro sistema solar. Aunque la mayoría de estas lunas orbitan alrededor de Saturno y Júpiter, que están fuera de la zona habitable del Sol, tal vez no sea el caso en otros sistemas solares ", explica Stephen Kane, uno de los investigadores, en un comunicado . Y añade: "Incluir las exolunas rocosas en nuestra búsqueda de vida en el espacio ampliará en gran medida los lugares en los que podemos ver".Para estos astrónomos, las exolunas proporcionan un entorno más favorable a la vida que los planetas rocosos similares a la Tierra, ya que reciben energía no sólo de su estrella, sino también de la radiación reflejada por su planeta.“Ahora que hemos creado una base de datos de los planetas gigantes conocidos en la zona habitable de su estrella, se realizarán las observaciones de los mejores candidatos para hospedar posibles exolunas. Nuestros estudios de seguimiento ayudarán al diseño de nuevos telescopios para que podamos detectar estas lunas, estudiar sus propiedades y buscar signos de vida ", dijo Michelle Hill, asociado a la investigación.Una nueva generación de telescopios tendrá por tanto la capacidad de descubrir esas exolunas y si aportan indicios reveladores de la presencia de vida en su atmósfera. Habrá que esperar su aparición para despejar la incógnita planteada con esta nueva investigación.