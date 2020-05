Descubren cómo fabricar un alcoholímetro para la marihuana

Conducción segura



"Cuando crecí, a la gente se le enseñó a no conducir borracho", dice Garg.



“Todavía no he visto el mismo tipo de mensajes para la marihuana, y las estadísticas indican que más de 14 millones de personas en los Estados Unidos fuman marihuana y conducen. Nuestro objetivo era idear una solución muy simple que pudiera ser adoptada por la sociedad.”



"Queremos un alcoholímetro simple que no requiera capacitación especializada porque un oficial de policía no es un químico orgánico sintético capacitado", añade otro de los autores Evan Darzi.