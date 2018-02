Descubren cómo nos protege el cerebro mientras dormimos

Neurólogos franceses han descifrado completamente los circuitos neuronales responsables de la parálisis muscular que ocurre durante el sueño paradójico, la fase del sueño en la que los ojos se mueven rápidamente. Ese momento se llama sueño REM (Rapid Eye Movement) y es el que nos mantiene relajados, aunque es relativamente fácil que alguien nos despierte.El descubrimiento es importante sobre todo para comprender algunos trastornos neurológicos caracterizados por una agitación nocturna violenta e incontrolada, debido a que la parálisis muscular asociada a al sueño paradójico no se produce por una anomalía en la comunicación neuronal.Estos trastornos motores que ocurren durante el sueño paradójico o REM se perfilan como un marcador diagnóstico precoz de la enfermedad de Parkinson, lo que demuestra el estrecho vínculo que existe entre estas dos patologías. La nueva investigación permite descifrar esta relación y ayudará a tratar ambas enfermedades.Asimismo, este resultado ayudará a entender mejor cómo se generan los sueños en el cerebro y puede despejar la vieja pregunta de para qué sirven los sueños, según explican los investigadores en un comunicado . Los resultados se publican en Nature Communications.Desde los años cincuenta del siglo pasado se sabe que durante la fase REM del sueño, el cuerpo registra una parálisis muscular que impide cualquier movimiento intempestivo durante el descanso nocturno.En un estudio publicado el año pasado, estos mismos neurólogos habían descubierto las neuronas que inician el fenómeno de la parálisis del sueño. En este nuevo estudio, han identificado las neuronas que suprimen la actividad muscular durante el descanso nocturno y comprobado que estas neuronas inhibidoras se localizan dentro de la médula ventromedial (vmM), en lugar de dentro de la médula espinal.Lo han conseguido manipulando una población de neuronas medulares (GiV) del cerebro de una rata, a las que introdujeron vectores virales modificados genéticamente. Una vez implementados en las células cerebrales, estos virus bloquearon la expresión de un gen que permite la secreción sináptica de los neurotransmisores inhibidores.Al no poder secretar, esta población de neuronas se quedó incomunicada de la red cerebral necesaria para provocar la parálisis corporal: aunque dormidas profundamente, las ratas del experimento no quedaron paralizadas durante el sueño paradójico, por lo que manifestaban movimientos anormales y variados que se supone reflejaban sus sueños.