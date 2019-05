Descubren el circuito cerebral de los comportamientos repetitivos

Pero lo que ocurrió es que, privado de la proteína GLT-1, el sistema nervioso del gusano no acumuló exceso de glutamato en las sinapsis, pero desencadenó un comportamiento repetitivo y compulsivo en los gusanos."Estos animales cambiaron su dirección a un ritmo loco. Siguieron avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo ", explica uno de los investigadores, Shai Shaham, en un comunicado . "Y cuando analizamos este comportamiento, descubrimos que lo hicieron en un patrón realmente interesante", añade.Es perfectamente normal que C. elegans cambie de orientación su recorrido de vez en cuando, señalan los investigadores. Normalmente, el gusano se reorienta alrededor de una vez cada 90 segundos.Sin embargo, los gusanos que carecían de GLT-1 llevaron esta acción al extremo: a intervalos de 90 segundos, los animales no ejecutaron una sola reversión, sino una ráfaga de ellos. "Es como si una vez que comenzaran la acción, no pudieran dejar de repetirla", dice Menachem Katz, otro de los investigadores.A continuación descubrieron que cuando el glutamato no se elimina de manera eficiente, como había ocurrido con los gusanos, el glutamato se dispara y activa las neuronas responsables de iniciar las pautas de comportamiento repetitivas."Estos hallazgos sugieren un modelo simple de cómo puede ocurrir el comportamiento repetitivo en los gusanos", dice Katz. "Y resulta que este modelo puede darse también en sistemas nerviosos más complejos", añade.Esta investigación sugiere por tanto que la secreción anormal de glutamato puede subyacer en conductas repetitivas en todo el reino animal, lo que aumenta la posibilidad de que puedan ser relevantes para comprender la repetición patológica en humanos.De acuerdo con esta idea, los estudios de genética humana han encontrado mutaciones asociadas con la señalización de glutamato en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y trastornos del espectro autista, los cuales pueden ir acompañados de un comportamiento repetitivo.“Nuestros hallazgos pueden ayudar a descubrir un mecanismo plausible que subyace a una clase importante de enfermedades humanas", dice Shaham. "Y, más ampliamente, estamos mostrando que los genes candidatos afectados en enfermedades humanas pueden estudiarse y verificarse en el gusano más simple", concluye.