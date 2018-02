Descubren el patrón cerebral que nos hace creativos

Lo que esto demuestra es que el cerebro creativo está cableado de forma diferente a los cerebros de otras personas, señala Roger Beaty, primer autor del estudio, en un comunicado Otro resultado de esta investigación es que el patrón cerebral creativo permite descubrir, usando modelos predictivos, la intensidad creativa de una persona, ya que midiendo la fuerza de las conexiones de las indicadas regiones cerebrales, se puede estimar la originalidad de las ideas propuestas por una mente creativa.Por último, Beaty dijo que espera que el estudio disipe algunos mitos sobre la creatividad y de dónde viene. "Una cosa que espero que este estudio haga es disipar el mito del cerebro izquierdo versus el derecho en el pensamiento creativo", añade.Otra investigación anterior, de la que informamos en un artículo , ya estableció el año pasado que la creatividad no depende tanto del hemisferio cerebral derecho como de la intensidad de conexiones entre ambos hemisferios. Ese estudio señaló asimismo que aquel descubrimiento puede usarse para predecir la probabilidad de que una persona sea altamente creativa basándose simplemente en el análisis de la estructura de su red cerebral."Este es un esfuerzo de todo el cerebro". Tampoco está claro que esto no se pueda modificar con algún tipo de entrenamiento. "No es algo que tienes o no lo tienes", concluye Beaty.Para identificar la red cerebral involucrada en la creatividad, Beaty y sus colegas reunieron un total de 163 voluntarios, y utilizaron la tecnología de resonancia magnética funcional (fMRI) para escanear sus cerebros mientras trataban de concebir ideas creativas para objetos cotidianos, como un ladrillo, un cuchillo o una cuerda.