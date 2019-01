Descubren lo que pasa en el cerebro antes de que pueda procesar el tiempo

Cómo y cuándo surge la capacidad de formar y almacenar recuerdos en el cerebro son temas de gran interés para los neurocientíficos. Ahora investigadores de la Universidad de Yale han identificado tres etapas distintas en el desarrollo del cerebro que ocurren antes de que puedan formarse los recuerdos episódicos.Los científicos midieron la actividad cerebral en el hipocampo de ratas recién nacidas y encontraron que al comienzo de la tercera semana de vida postnatal no había evidencia de actividad neural que permitiera al animal vincular eventos secuenciales en el tiempo o el espacio. "Están constantemente en el presente", explica George Dragoi, profesor asistente de psiquiatría y neurociencia y autor principal del nuevo estudio, en un comunicado Esta etapa de la formación del cerebro se corresponde con el estado humano de la amnesia infantil, o con la incapacidad de codificar y almacenar adecuadamente los recuerdos episódicos de eventos en la infancia y el desarrollo temprano, para que puedan ser recordados en la edad adulta.El equipo de Yale también identificó cambios en la arquitectura del cerebro más tarde, en la tercera semana de vida de los roedores, que permitirían al cerebro codificar experiencias distintas utilizando patrones innatos de actividad neuronal.Sin embargo, no se encontró evidencia de cambios duraderos en estos patrones neuronales a partir de esas experiencias. A principios de la cuarta semana de la vida postnatal, los cerebros de las ratas mostraron comienzos de la actividad de la red que les permitiría registrar "la singularidad de una experiencia en el espacio y el tiempo a largo plazo", añade Dragoi.Al observar cómo las ratas recién nacidas navegan por primera vez y comienzan a recordar los entornos en los que nacen, los investigadores han adquirido una nueva visión de cómo los cerebros desarrollan la capacidad de convertir las experiencias en memoria.Según el nuevo estudio, la memoria episódica se desarrolla en distintas etapas durante la maduración postnatal en ratas. El hipocampo, un diminuto lóbulo de materia gris ubicado en el centro del cerebro, es fundamental para convertir los eventos de nuestra vida cotidiana en recuerdos.Las experiencias se reproducen en el cerebro como secuencias neuronales comprimidas en el tiempo durante el sueño o el descanso. Esas secuencias neuronales codifican y consolidan encuentros y entornos repetidos en episodios de memoria recuperable.Investigaciones anteriores habían sugerido que la capacidad del hipocampo para codificar rápidamente las memorias se ve favorecida por una selección de patrones neuronales preconfigurados, que integran muchos tipos diferentes de información de todo el sistema nervioso.Sin embargo, debido a los desafíos de registrar adecuadamente la actividad de las neuronas en animales infantes en comportamiento libre, no se sabe cuándo y cómo surgen estos conjuntos neuronales cruciales para la memoria.