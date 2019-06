Descubren mecanismos celulares que provocan el envejecimiento

Resultados



Lo primero que observaron es que en los seres humanos, los mecanismos celulares que protegen del envejecimiento en especies inferiores también se aprecian en nuestra especie, si bien se detienen a partir de los 50 años.



También apreciaron que las respuestas moleculares que provocan el envejecimiento en los seres humanos no siguen un patrón lineal.



Este estudio también determinó que muchos de los llamados genes no codificantes de proteínas, todavía poco estudiados, están involucrados en el envejecimiento humano.



Un ARN no codificante es una molécula de ARN funcional, que a diferencia del RNA mensajero, no se traduce en una proteína.



Considerada la "materia oscura" del genoma humano, estos genes no codificantes de proteínas están ampliamente presentes en las células humanas, pero a menudo no se encuentran en organismos inferiores.



Ahora parece que podrían desempeñar un papel importante en el ajuste de las características moleculares del envejecimiento, según los investigadores.