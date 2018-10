Descubren por qué funciona el placebo

Este descubrimiento, según sus autores, permitirá a los médicos averiguar mediante un sencillo cuestionario si un paciente es receptivo al placebo en caso de dolor crónico y podrá evitarle un tratamiento convencional siempre expuesto a efectos secundarios."Sus cerebros están en sintonía para responder", explica la autora principal del estudio A. Vania Apkarian, en un comunicado . "Tienen la psicología y la biología apropiadas que los ponen en un estado cognitivo que tan pronto como dices," esto puede mejorar tu dolor ", su dolor mejora", añade.Además, no hay necesidad de engañar al paciente. Según Apkarian, "puedes decirles: 'Te estoy dando un medicamento que no tiene ningún efecto fisiológico, pero tu cerebro responderá. No necesitas esconderlo. Hay una biología detrás de la respuesta al placebo".El efecto placebo es el conjunto de efectos sobre la salud que produce la administración de un placebo, que puede ser en forma de pastilla, que reflejan un cambio positivo en la persona que lo está llevando a cabo,​ y que no se deben al efecto específico de ningún acto médico.Ya se sabía que no todo el mundo es sensible a un placebo y que los factores genéticos influyen en esta capacidad. También que el efecto placebo modifica algunas funciones cerebrales. El nuevo estudio añade que la anatomía cerebral también difiere en las personas sensibles al placebo y que estas personas muestran asimismo un perfil psicológico distendido y una mayor consciencia de sí mismas y de su entorno.