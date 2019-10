Descubren por qué la leucemia se ceba con los niños

La leucemia mieloide aguda (AML) afecta principalmente a los niños, y el pronóstico a menudo es pobre a pesar de varias décadas de investigación sobre tratamientos más efectivos.



Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Basilea y del Instituto Gustave Roussy de París, explica por qué algunas formas de leucemia se desarrollan solo en bebés. El estudio también revela posibles nuevos objetivos terapéuticos, señalan los investigadores en la revista Cancer Discovery.



En las últimas décadas, la investigación sobre el cáncer pediátrico se ha intensificado y los tratamientos han mejorado, pero el pronóstico sigue siendo particularmente desfavorable para los pacientes jóvenes.



La leucemia mieloide aguda (AML) representa el 15% de los casos de leucemia diagnosticados en niños y adolescentes. La supervivencia general a los cinco años es de alrededor del 60%, y la recaída es la causa más común de mortalidad.



Fusión anormal de proteínas



Hay varios subtipos de AML. Uno de los tipos más agresivos, que está relacionado con la resistencia al tratamiento y un pronóstico particularmente desfavorable, es la leucemia megacarioblástica aguda (AML-M7).



Fue en esta forma particular de leucemia que los equipos de investigación del Prof. Dr. Jürg Schwaller (Hospital de Niños de la Universidad de Basilea y Departamento de Biomedicina de la Universidad de Basilea) y el Prof. Dr. Thomas Mercher (INSERM U1170 en el Instituto Gustave Roussy, Université Paris Saclay) centraron su atención.



En 2012, el equipo de investigación de Mercher descubrió que AML-M7 presenta con frecuencia alteraciones genéticas que conducen a la expresión de una proteína anormal resultante de la fusión de las dos proteínas normalmente independientes en la célula.



Aunque esta fusión, conocida como ETO2-GLIS2, se ha identificado en el 30% de los casos de AML-M7, los investigadores no pudieron explicar esta anormalidad.



Del mismo modo, no estaba claro por qué los niños con AML-M7 tienen, en promedio, menos de dos años, mientras que a los niños mayores (en promedio, a la edad de 6) generalmente se les diagnostica otros subtipos de AML pediátricos.