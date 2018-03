Descubren por qué se debilita el campo magnético terrestre

Todavía no



El campo magnético terrestre es producido por las corrientes eléctricas que ocurren en el núcleo externo del planeta, de naturaleza líquida, que está compuesto de hierro fundido altamente conductor.



Y es en ese núcleo externo del planeta, situado a unos 2.885 km de profundidad por debajo del continente africano, donde los investigadores han encontrado una característica especial: se trata de una especie de anomalía en la parte inferior que rodea al núcleo externo del planeta. A esta región específica se la conoce como Large low-shear-velocity provinces.



Lo que han observado estos investigadores es que la parte superior del núcleo externo líquido del planeta situado en esa región africana puede hundirse ligeramente y alterar el flujo de hierro que forma el campo magnético terrestre.



Si este hundimiento prosigue provocará cambios importantes en la actual composición del campo magnético terrestre, lo que tendría diversas consecuencias, entre otras afectar a las redes eléctricas planetarias, provocar fallos en los sistemas de navegación (GPS) y averías en los sistemas de satélites.



Preocupación científica



Que siga debilitándose el campo magnético implica asimismo que una radiación más dañina llega a la Tierra, lo que provocaría un aumento considerable de los cánceres de piel. El campo magnético nos protege de los vientos solares, corrientes de partículas cargadas de energía que emana el Sol y que emiten radiación.



Los investigadores señalan no obstante que de sus datos no se desprende que esté en marcha una nueva reversión magnética completa. "Ahora sabemos que este comportamiento inusual ha ocurrido al menos un par de veces antes de los últimos 160 años, y que es parte de un patrón a largo plazo más extenso", dice Hare. "Sin embargo, es demasiado pronto para decir con certeza si este comportamiento conducirá a una reversión completa de los polos".



Incluso si no se produce una reversión completa de los polos en un futuro cercano, el debilitamiento de la intensidad del campo magnético preocupa a los científicos. La posibilidad de una decadencia continua en la fuerza del campo magnético es fuente de una inquietud social que merece estudio y seguimiento continuo, concluyen los investigadores.