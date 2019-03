Descubren qué bacterias producen el acné

Investigadores estadounidenses han logrado recrear por primera vez el acné humano en ratones. Así, han podido distinguir las cepas de la bacteria asociada al acné que provocan las lesiones en la piel de las que son benignas.





Los investigadores siempre han creído que la bacteria Cutibacterium acnes, antes llamada Propionibacterium acnes, causa acné. Pero estas bacterias abundan en la piel de todos y, sin embargo, no todas las personas padecen acné o no lo experimentan en la misma medida. La secuenciación genética reveló recientemente que no todas las Cutibacterium acnes son iguales. Algunas cepas son abundantes en las lesiones del acné, y otras nunca se encuentran en ellas.





Los nuevos hallazgos, gracias a la experimentación en ratones, permitirá a los investigadores desarrollar soluciones más efectivas para este problema propio de la adolescencia.



Primer modelo en animales





La investigación del acné y el desarrollo terapéutico se han visto obstaculizados por la falta de un modelo animal que imitara el acné humano. Cuando la Cutibacterium acnes se administra a ratones, por ejemplo, no causa lesiones cutáneas a largo plazo y el sistema inmunitario del ratón elimina rápidamente las bacterias.





Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego, del Centro Médico Cedars-Sinai y de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) han desarrollado un nuevo modelo en ratones que se parece mucho al acné humano al agregar un nuevo factor: un sebo sintético similar a la secreción de la piel que aumenta en la adolescencia humana. .





El modelo permitió por primera vez a los investigadores comparar directamente las cepas de la bacteria Cutibacterium acnes "buena" (relacionada con una piel saludable) y la "mala" (asociada con el acné) de una manera más eficiente para el estudio del acné humano que en intentos anteriores.





"Ya que sabemos exactamente qué genes difieren entre estas cepas, podemos identificar exactamente qué permite a las asociadas con el acné causar lesiones en la piel", explica en un comunicado el doctor George Y. Liu, profesor y jefe de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego.





"Esa información nos ayudará a desarrollar nuevas terapias que bloqueen específicamente los factores que fomentan el acné, o inclinar el equilibrio de la química de la piel de una persona a favor de las cepas inocuas", añade Liu.