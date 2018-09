Descubren señales ocultas en los pulsos de radio de una galaxia lejana

Se trata de un tipo de redes neuronales artificiales en las que las conexiones se realizan siguiendo el modelo de la corteza cerebral visual de los animales. Usando esta potente herramienta, los astrónomos volvieron a analizar los datos de 2017 y encontraron 72 ráfagas adicionales no detectadas originalmente. Esto aumenta el número total de ráfagas detectadas de FRB 121102 a alrededor de 300 desde que se descubrió en 2012.Los astrónomos han podido profundizar así en el origen misterioso de esta señal rápida de radio. Tal como informamos en otro artículo , hasta ahora se pensaba que procedía de un agujero negro supermasivo o de una nebulosa de un poder inaudito. Esta hipótesis se refuerza con este descubrimiento.Sin embargo, según los científicos de California, a la vista de los nuevos datos, la hipótesis de que se trate de una tecnología desarrollada por una civilización mucho más avanzada que la nuestra no puede excluirse.“Independientemente de que estas señales se manifiesten o no como signo de una tecnología extraterrestre, el descubrimiento es interesante”, destaca al respecto Andrew Siemion, miembro del proyecto Breakthrough listen. “Nos ayuda a trascender las fronteras de un campo completamente nuevo que nos ayuda a progresar rápidamente en la comprensión del universo que nos rodea.”