Descubren un muro de hidrógeno en la frontera del sistema solar

La luz ultravioleta en los límites del sistema solar fue observada por misiones espaciales anteriores hace 30 años. Lo que ha aportado de nuevo New Horizons no sólo es una observación más precisa, sino también que procede de una pared de hidrógeno.Los astrónomos lo saben porque hay más luz ultravioleta de la que debería. Sin el muro, esa luz ultravioleta no tiene otra explicación. Pero no descartan que pueda proceder de una fuente todavía desconocida.Para despejar la incógnita habrá que esperar a que New Horizons siga su viaje. Si a medida que se aleja, el brillo ultravioleta desciende, lo más probable es que la luz ultravioleta proceda de una fuente todavía desconocida situada más allá del sistema solar. New Horizons tiene como finalidad caracterizar la geología global y morfología de Plutón y sus satélites, el estudio de la composición superficial de dichos cuerpos y la caracterización de la atmósfera de Plutón. A principios de 2019 se propone observar el objeto transneptuniano 2014 MU69.