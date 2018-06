Descubren una fórmula de longevidad basada en el eje cerebro-intestino

Investigadores canadienses han conseguido aumentar un 60% la vida de una mosca introduciendo en su dieta un complemento alimenticio a base de plantas y una asociación de probióticos. No sólo consiguieron alargarles la vida, sino también protegerlas de las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento.Esta investigación, desarrollada por Satya Prakash y Susan Westfall, de la Facultad de Medicina de la Universidad McGill y publicada en Scientific Reports, se suma a otras investigaciones anteriores que confirman la importancia de la flora intestinal para la salud.Las moscas que siguieron este tratamiento vivieron hasta 66 días, 26 días más que las otras moscas que no recibieron el complemento alimenticio. Los investigadores observaron además que algunas afecciones vinculadas al envejecimiento, especialmente la insulinorresistencia (una alteración que se produce en los tejidos y que provoca que la insulina no ejerza su acción en ellos), la inflamación y el estrés oxidativo (procedo de deterioro celular), disminuyeron en este grupo de moscas.Según la Organización Mundial de la Salud, los probióticos son microorganismos vivos que, cuando son suministrados en cantidades adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo anfitrión. Cambian completamente la arquitectura de la microbiota o flora intestinal, así como el metabolismo de los alimentos que tomamos.El complemento alimenticio a base de plantas suministrado a las moscas se llama Triphala (tres frutas), y es una fórmula que se utiliza en la antigua ciencia del Ayurveda, la medicina tradicional de la India. Las tres frutas que la componen son amalaki (o grosella hindú) bibhitaki (Terminalia bellirica) y haritaki (Terminalia chebula)Según explica Satya Prakash en un comunicado de la citada universidad, “una sola formulación probiótica actúa simultáneamente en varias vías de señalización bioquímica para provocar efectos fisiológicos amplios y beneficiosos, y explica por qué la formulación única que presentamos en este documento tiene un efecto tan dramático en tantos marcadores diferentes".Este descubrimiento es importante para la salud humana, señalan los investigadores, ya que la biología de la mosca utilizada en el experimento es muy próxima a la de los mamíferos, alcanzando una similitud de hasta el 70%.La mosca del experimento se llama Drosophila melanogaster, también conocida como mosca del vinagre o mosca de la fruta. Cerca del 61 % de los genes de enfermedades humanas que se conocen tienen una contrapartida identificable en el genoma de la mosca de la fruta, y el 50 % de las secuencias proteínicas de la mosca tiene análogos en los mamíferos.