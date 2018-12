Descubren una nube de gas de la época del Big Bang

Científicos australianos han descubierto una nube de gas, considerada como un fósil del origen del universo. Ha sido gracias al telescopio óptico más potente del mundo, del Observatorio W. M. Keck, en Hawai. Es la tercera nube de estas características que se detecta, y permitirá descubrir qué gases formaron las estrellas y las galaxias.La nube de gases descubierta presenta una ínfima presencia de materiales procedentes de las explosiones de las estrellas, lo que prueba que ha permanecido intacta desde el nacimiento del universo.El descubrimiento de este fósil tan raro ha sido liderado por Fred Robert y Michael Murphy en la Universidad de Tecnología de Swinburne, en Australia. Ofrece nueva información sobre cómo se formaron las primeras galaxias en el universo.Los resultados serán publicados en el diario Monthly Notices de la Real Sociedad Astronómica, si bien ya se han adelantado en Arxiv.La mayor parte del gas que se observa en el universo está contaminado por elementos pesados que proceden de la explosión de las estrellas. “Pero esta nube particular parece impoluta, no contaminada por ninguna estrella aún después de 1.500 millones de años tras el Big Bang”, explica Robert en un comunicado La proporción de elementos pesados que pudiera contener esta nube es menos del 0,01% de la que se encuentra en nuestro Sol, un índice sumamente bajo. La conclusión es que se trata de una “verdadera reliquia del Big Bang”.Robert y su equipo usaron dos instrumentos del Observatorio W. M. Keck, situado cerca de la cima del volcán inactivo Mauna Kea, en Hawai: el Espectógrafo de imágenes Echellette (ESI) y Espectómetro de alta resolución Echelle (HIRES). Con ellos, observaron el espectro de un cuásar situado detrás de la nube de gas.Un cuásar es un fenómeno producido cuando un agujero negro supermasivo absorbe grandes cantidades de materia de una galaxia, emitiendo una luz brillante que proporciona una fuente luminosa. Contra ella se pueden observar las sombras espectrales del hidrógeno en la nube.Los investigadores apuntaron hacia cuásares donde previamente solo se habían visto sombras del hidrógeno y no de elementos pesados, de espectros de calidad inferior. Según Robert, “esto permitió descubrir rápidamente un fósil tan raro".