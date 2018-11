Desembarca en España Talent Woman, el mayor evento de talento femenino

Reconocimiento a Margarita Salas



En concreto, “80 años de talento” pretende reconocer, agradecer y resaltar el importantísimo trabajo realizado por Margarita Salas desde los años sesenta, cuando comenzó su carrera científica. Una carrera en la que ha tenido que superar los problemas científicos a los que se enfrenta cualquier investigador, pero a la vez los añadidos por su condición de mujer. Y a pesar de esas trabas, la doctora Salas cuenta con una trayectoria profesional que la ha convertido en uno de los referentes en nuestro país, verdadera fundadora de la Biología Molecular en nuestro país.



Margarita Salas es la única científica española que ha recibido el premio internacional anual del Programa L’Oréal- Unesco “For Women in Science, además de ser reconocida con la Medalla Echegaray de la Real de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es el más alto galardón científico que concede esta institución. Salas fue la primera mujer en recibir este galardón: solo se ha entregado 14 veces en más de 100 años de historia.



Para celebrar con ella su 80 cumpleaños y rendirle este homenaje, le acompañarán en Málaga destacadas investigadoras españolas como Flora de Pablo, Marisol Soengas, Carmen Simón, Clara Grima o Prado Martín. En “80 años de talento” se pretende hacer un repaso por lo que ha significado dedicarse a la investigación científica para las españolas de los últimos ochenta años. Se va a recordar la trayectoria de Margarita Salas y la vamos a imaginar en su laboratorio, el lugar al que todavía hoy acude cada jornada para seguir con su trabajo.



