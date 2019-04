Desvelados los secretos de las experiencias místicas

Encuentro con seres espirituales



La mayoría de los participantes, tanto en los grupos espontáneos como en los psicodélicos, informaron vívidos recuerdos de la experiencia del encuentro, que a menudo involucraba la comunicación con alguna entidad que tenía los atributos de conciencia (aproximadamente el 70 por ciento), benevolencia (aproximadamente el 75 por ciento), inteligencia (aproximadamente el 80 por ciento), lo sagrado (aproximadamente el 75 por ciento) y la vida eterna (aproximadamente el 70 por ciento).



El 75 por ciento de los participantes que tuvieron la experiencia mística por efectos psicodélicos aseguraron que habían perdido el miedo a la muerte, algo que también señaló el 57 por ciento de los encuestados que habían tenido una experiencia espontánea. En ambos grupos, aproximadamente el 15 por ciento dijo que su experiencia fue la más desafiante psicológicamente de sus vidas.



Otra observación interesante se refiere a la naturaleza de la experiencia mística, si es percibida espontáneamente o mediante psicodélicos: cuando es espontánea, predomina la experiencia con la divinidad (59%), mientras que cuando es provocada por alucinógenos, el encuentro más probable es con la así llamada “realidad última” (55% de los casos).



"Continuar explorando estas experiencias puede proporcionar nuevos conocimientos sobre creencias religiosas y espirituales que han sido parte integral de la configuración de la cultura humana desde tiempos inmemoriales", añade Griffiths.



Además, matiza Griffiths, “queremos dejar claro que nuestro estudio analiza las experiencias personales y no dice nada sobre la existencia o la inexistencia de Dios. Dudamos que cualquier ciencia pueda resolver definitivamente este punto", concluye.



Los investigadores recomiendan que las personas no usen sustancias alucinógenas por sí mismas porque no solo conllevan riesgos legales, sino también riesgos de consecuencias psicológicas negativas, especialmente en personas vulnerables o cuando la experiencia no está guiada por profesionales cualificados.



Otros datos significativos



Alrededor del 69 por ciento de los participantes eran hombres, y el 88 por ciento eran blancos. De los que informaron haber usado un psicodélico, 1.184 tomaron psilocibina ("hongos mágicos"), 1.251 dijeron que tomaron LSD, 435 dijeron que tomaron ayahuasca y 606 dijeron que tomaron DMT (N, N-dimetiltriptamina), también una sustancia natural que se encuentra en ciertas plantas y animales.



Del total de participantes, 809 fueron los que respondieron a la encuesta de experiencias espontáneas, mientras que 3.476 respondieron a la encuesta psicodélica. Los encuestados tenían una edad promedio de 38 años cuando respondieron a la encuesta. Las personas que tuvieron una experiencia de encuentro con Dios informaron que estas experiencias ocurrieron a la edad promedio de 25 años, mientras que aquellas cuya experiencia fue espontánea informaron que tenían una edad promedio de 35 años.