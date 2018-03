EE.UU. desarrollará diez corredores de trenes de alta velocidad

En la actualidad, en Estados Unidos funciona el llamado Corredor Noreste, entre Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston. El servicio es operado por la empresa Amtrak y emplea trenes Acela, basados en la tecnología TGV. En algunos sectores alcanzan una velocidad de 150 millas por hora, aunque en la mayoría de las secciones las velocidades son muy reducidas debido a la naturaleza de la ruta y el estado de la pista. De esta manera, las velocidades medias son generalmente inferiores a las 80 millas por hora.El nuevo plan de la administración estadounidense prevé una inversión total de 13 mil millones de dólares en el transcurso de cinco años, con un desembolso de 8 mil millones de dólares en los primeros dos años de trabajo. De acuerdo al Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Administración Federal de Ferrocarriles, las primeras concesiones podrían entregarse durante fines del próximo verano.La planificación prevé el desarrollo de dos tipos de servicios: trenes de alta velocidad al estilo de los que funcionan o se están planificando en Europa, Japón Corea del Sur y, al mismo tiempo, una extensión de los servicios actuales con una progresiva actualización tecnológica para incrementar la calidad de sus prestaciones y su velocidad.La planificación incluye diez corredores de trenes de alta velocidad. Los mismos abarcarían las siguientes zonas: California (San Francisco, Sacramento, Los Ángeles, San Diego); Noroeste del Pacífico (Eugene, Portland, Tacoma, Seattle, Vancouver); South Central (Tulsa, Oklahoma City, Dallas, Austin, San Antonio) y Corredor de la Costa del Golfo (Houston, Nueva Orleans, Mobile, Birmingham, Atlanta).Los restantes corredores serían Chicago (Chicago, Milwaukee, Minneapolis-St. Paul, St. Louis, Kansas City, Detroit, Toledo, Cleveland, Columbus, Cincinnati, Indianapolis, Louisville); Florida (Orlando, Tampa, Miami); Sureste (Washington, Richmond, Raleigh, Charlotte, Atlanta, Macon, Columbia, Savannah, Jacksonville); Keystone (Philadelphia, Harrisburg, Pittsburg); Empire (New York, Albany, Buffalo) y New England (Boston, Montreal, Portland, Springfield, New Haven, Albany).