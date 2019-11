El 95 por ciento de los alimentos para bebés contiene metales tóxicos

Cerebro afectado



El estudio de HBBF señala que la presencia de estos metales en los alimentos para bebés, incluso en pequeñas cantidades, puede alterar el desarrollo del cerebro y afectar al coeficiente intelectual del pequeño cuando se hace mayor.



Los efectos perjudiciales por la presencia de estos metales en los alimentos de los más pequeños se van acumulando con cada comida de un bebé, señala el estudio.



Y añade que los alimentos envasados a base de arroz son los más dañinos: “estos populares alimentos no solo son ricos en arsénico inorgánico, la forma más tóxica, sino que casi siempre están contaminados también por los otros metales tóxicos”, detalla el estudio.



El estudio especifica que, aún en tasas bajas, el arsénico puede afectar al desarrollo neurológico de los más pequeños.



Cita a 23 estudios científicos publicados durante los últimos siete años que demuestran la pérdida de CI, déficit de atención y otros impactos en la capacidad de aprendizaje y comportamiento, en los niños que son expuestos a estos metales, de los cuales tres (arsénico, plomo, y cadmio) son además cancerígenos para los seres humanos.



El arroz es especialmente dañino porque absorbe naturalmente el arsénico orgánico presente en el agua de la que se nutre para su desarrollo.



Aunque en pequeñas dosis puede ser eliminado del organismo, los bebés no están tan equipados como los adultos y pueden acumularlo durante años, aumentando así su peligrosidad.



Mejor, pero no suficiente



El estudio termina señalando que los niveles de toxicidad de los alimentos para bebés en el arroz y su jugo son hoy un 37 y un 63 por ciento, respectivamente, más bajos de hace una década, porque las compañías han cambiado los métodos de cultivo y procesamiento, pero añade que se necesita continuar reduciendo los niveles para preservar la salud de los más pequeños.



Aporta un dato significativo: debido a que los niveles de toxicidad son todavía altos, los niños norteamericanos menores de 2 años pierden más de 11 millones de puntos en el coeficiente intelectual, según otro análisis realizado por HBBF.



Solo 15 alimentos de mayor riesgo representan más de la mitad de ese riesgo, incluidos los alimentos a base de arroz, jugo y batatas, concluye el estudio.