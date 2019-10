El Mediterráneo anticipa el apocalipsis climático

Efectos colaterales



El panorama apocalíptico se completa con los efectos colaterales del calentamiento mediterráneo: erosión del suelo, desaparición de tierras agrícolas y de biodiversidad, degradación de bosques, recrudecimiento de incendios, nuevas especies invasoras, multiplicación de patógenos y contaminación, forman parte del futuro inmediato previsible.



En consecuencia, los cultivos se verán afectados por el agotamiento de los suelos agrícolas, las sequías más frecuentes e intensas y las olas de calor. Además, las pesquerías se reducirán por la sobreexplotación y la pérdida de especies.



En conjunto, estas nuevas circunstancias no solo provocarán calamidades a la población relacionadas con la salud, sino que también puede desencadenar graves conflictos sociales y problemas migratorios.



Urge actuar



Según los científicos, se necesita con urgencia una reducción global de las emisiones de dióxido de carbono para evitar los peores escenarios previsibles en la cuenca mediterránea. Y cada cambio que se consiga es importante.



Hay que destacar también que este informe divulgado en Barcelona es un trabajo preliminar que todavía se está desarrollando. En 2020 estará completado con estudios y datos adicionales que no cambiarán sus conclusiones.



Los científicos han decidido adelantar la presentación de conclusiones porque no es posible esperar un año para alertar a la sociedad. En Barcelona han dejado patente su desazón por los escenarios que se perfilan cara al futuro.