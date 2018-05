El Teatro Español estrena "Divinas Palabras Revolution"

Pólvora en salvas



Pero algo se tuerce como a la media hora de su comienzo, las acciones se ralentizan, los actores no interactúan, como poseídos por un solipsismo de colmena, en que cada uno ejecuta sus acciones sin generar apenas tensión con los demás, los diálogos se tornan cansinos, los gestos vanos, la trama se deshilacha…



No es un problema actoral, en absoluto, el elenco cumple con lo que se les dice, es bastante obvio que se trata de un problema de dirección: falta ritmo, falta incendio, falta saber qué quieren contar exactamente con esta versión reality de la obra genial del padre del esperpento.



Todo funciona en cámara lenta y el público se sale, o lo echan, del drama. Craso error, porque (al margen de Brecht y su teatro épico) si algo importa en el teatro (y aún más en estos circos televisivos) es la implicación del espectador, si prescindes de él, si lo abandonas a su suerte, te va a responder con la misma moneda: de ahí los tibios aplausos que coronaron dos horas más bien tediosas de un esfuerzo notable y osado, pero a la fin baldío.



ale uno del teatro con la triste sensación de que se ha perdido una notable oportunidad para sacar mucho más del incandescente texto de Valle: si no quieres hacer una representación canónica y fiel, si lo que deseas es usar al maestro gallego, se necesita de mucho talento escénico y, sobre todo, de otro ritmo para meterte al público en el bolsillo. Visualmente, la escena dividida en celdillas de abeja, más el uso de las cámaras… ¡hubiera dado tanto de sí! Qué pena. Una ocasión perdida. La “Revolution” que predica el título se ha gastado toda la pólvora en salvas.