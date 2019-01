El aburrimiento es fuente de creatividad y productividad

El aburrimiento protege y estimula tanto la creatividad como la productividad, ha descubierto un estudio de la Australian National University, junto con la Singapore Management University y la Nanyang Technological University, cuyos resultados se publican en la revista Academy of Managment (AOM).El aburrimiento es una de las emociones más corrientes, aunque menos entendidas por la ciencia, al mismo tiempo que forma parte del discurso filosófico de figuras como Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche o Leopardi. Lacan lo consideraba incluso como una de las seis pasiones del alma.Las personas aburridas consideran que el entorno ofrece estímulos repetitivos o tediosos, o bien que no ofrece ningún estímulo. Desde la Psicología se considera que el aburrimiento es la consecuencia de no hacer nada, o de no tener cosas interesantes que ver, escuchar o hacer.Esta emoción, tanto en la filosofía como en la psicología, se ha asociado a estados de ánimo negativos que a veces conducen a comportamientos negativos no intencionados, como conductas de riesgo e incluso delincuencia, cuando no a pensamientos negativos como el que esbozó Schopenhauer cuando escribió: “la vida humana oscila como un péndulo del sufrimiento al aburrimiento”.La nueva investigación, realizada por el Guihyun Park (Australia), Hui Si Oh (Singapur) y Beng-Chong Lim (Nanyang), sale al paso de esta percepción negativa y establece que sentirse aburrido puede hacer que las personas sean más creativas, incluso en el ámbito empresarial y convertirse en un factor de productividad.Para llegar a esta conclusión, los investigadores trabajaron con dos grupos de voluntarios. A uno de los grupos se le encomendó una actividad monótona, como clasificar judías. Al segundo grupo se le encomendó una actividad artesanal más interesante.Una vez finalizada la tarea, a los miembros de ambos grupos se les sometió a una serie de preguntas a partir de las cuales los investigadores extrajeron tres conclusiones principales. La primera, que el aburrimiento impulsa la productividad individual en la generación de ideas. La segunda, que el aburrimiento solo engendra aburrimiento y no otras emociones negativas.Y la tercera, que el aburrimiento por sí mismo no engendra creatividad. Para que se convierta en creatividad, es preciso que las personas aburridas tengan unas características especiales: capacidad de aprendizaje, curiosidad por conocer, apertura a vivir nuevas experiencias y capacidad de controlar sus emociones.Cuando se dan estas condiciones, que sirven de base tanto para la capacitación profesional como para la selección de personal, la mente es capaz de generar un estímulo en un entorno aburrido, de inspirar innovación y de encontrar soluciones inesperadas para los problemas.