El aire más limpio de la Tierra está en el océano antártico

La profesora de la Universidad Estatal de Colorado, Sonia Kreidenweis y su grupo de investigación, han identificado una región atmosférica con el aire más limpio del planeta: no está alterada por las actividades relacionadas con los humanos.Esa región está en el Océano Austral, también conocido como océano Antártico, océano Meridional, océano Glaciar polar Antártico o mar Glaciar Antártico.El grupo de Kreidenweis descubrió que, en el Océano Austral, al sur de los 40 grados de latitud sur, el aire de la capa límite que alimenta las nubes más bajas es prístino, libre de partículas, llamadas aerosoles, producidas por actividades antropogénicas transportadas desde tierras distantes. Los hallazgos se publican en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS).El tiempo y el clima son procesos complejos que conectan cada parte del mundo con cualquier otra región: con el cambio climático generalizado como resultado de la actividad humana, es difícil encontrar una región o proceso atmosférico en la Tierra que no haya sido alcanzado por las personas.Kreidenweis y su equipo sospecharon que el aire situado sobre el remoto Océano Austral que rodea la Antártida sería el menos afectado por los humanos y el polvo de los continentes. Se dispusieron a descubrir qué había en el aire y de dónde venía."Pudimos usar las bacterias en el aire sobre el Océano Austral como una herramienta de diagnóstico para inferir las propiedades clave de la atmósfera inferior", explica el investigador Thomas Hill, coautor del estudio, en un comunicado La conclusión a la que llegaron es que la Antártida parece estar aislada de la dispersión de microorganismos procedentes de otras latitudes y que, por lo tanto, el Océano Austral es uno de los pocos lugares de la Tierra que no está afectado por las actividades antropogénicas.La atmósfera terrestre está llena de microorganismos que son dispersados por el viento a cientos a miles de kilómetros de su lugar de origen.Sin embargo, el aire sobre el Océano Austral estaba tan limpio que había muy poco ADN para trabajar, destacan los científicos.Utilizando la secuenciación del ADN, los investigadores determinaron que los orígenes de los microbios presentes en la atmósfera inferior del Océano Austral eran marinos, provenientes del océano.La composición bacteriana sugiere también que los aerosoles de masas de tierra distantes y de las actividades humanas, como la contaminación o las emisiones del suelo causadas por el cambio en el uso de la tierra, no viajan hacia el sur en el aire antártico.Estos resultados contrarrestan todos los demás estudios de océanos subtropicales y del hemisferio norte: allí la mayoría de los microbios presentes en la atmósfera proceden de los continentes, arrastrados por los vientos.