Investigadores rusos han descubierto que las personas obesas tienen una mayor concentración de aluminio en su cuerpo.



Una posible explicación es que el aluminio puede afectar el metabolismo y provocar obesidad, según explican en un artículo publicado en Journal of Trace Elements in Medicine and Biology.



Más de dos mil millones de personas sufren obesidad en todo el mundo. La razón principal es comer en exceso y la vida sedentariа, aunque otros factores, como la predisposición genética y las condiciones ambientales, pueden también provocar sobrepeso.



Los estudios muestran que los oligoelementos que ingresan al cuerpo pueden desempeñar un papel, en particular, el mercurio, el cadmio, el plomo y los compuestos de estaño.



Aluminio y sobrepeso



El aluminio también se considera un metal tóxico que puede causar inflamación y estrés oxidativo en las células, por lo que los autores de esta investigación, dirigidos por Anatoly Skalny, jefe del Departamento de Elementoología Médica de la Universidad de la niversidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia (RUDN), decidieron comprobar si existe una conexión entre este metal y el sobrepeso.



El estudio incluyó a 206 personas con peso normal como grupo de control y a otras 205 personas, en las que se registró un índice de masa corporal (IMC) elevado. Si el IMC en una persona supera los 30, entonces se cree que esta persona tiene sobrepeso. En el grupo control, el IMC ascendió a 22.5, y 33.3 en el grupo experimental.



Cada sujeto fue interrogado para saber si tenía hipertensión, diabetes, aterosclerosis, esteatohepatitis no alcohólica, malos hábitos, si vivía cerca de fuentes de emisión de metales o tenía implantes metálicos.



Luego, se tomaron muestras de orina y cabello de todos los participantes y se analizaron mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, lo que hace posible encontrar elementos químicos en las muestras, incluso si contienen muy poco.