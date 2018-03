El amianto sigue en las tuberías de agua potable

Próspero negocio



Durante décadas el amianto fue un próspero negocio. Como el cáncer producido por el amianto tarda en aparecer varios años tras la exposición al mismo, al principio no hubo problemas y España se llenó de amianto.



Pero, tras años de uso, empezaron a acumularse sólidas evidencias científicas de que la exposición al amianto resultaba extremadamente peligrosa, por tratarse de una potente sustancia cancerígena.



Cuando no quedó la más mínima duda de la peligrosidad del amianto, muchos países respondieron adecuadamente y su legislación prohibió el uso del amianto.



Pero en España, hubo mucha reticencia a la prohibición por parte de importantes sectores industriales y se continuó usando amianto durante mucho tiempo después de saberse que era un potente cancerígeno. Un problema de codicia.



Para justificarse, el sector del amianto argumentó que había un umbral de seguridad en la concentración de amianto por debajo del cual no había problemas de salud.



Nada más falso. La evidencia científica que contradecía la existencia de ese umbral de seguridad se acumuló: por ejemplo, en 1998 New England Journal of Medicine, la revista médica más importante del mundo, publicó una serie de trabajos -algunos de ellos basados en registros epidemiológicos de varias décadas- indicando que no existía ese umbral de seguridad. Hay pocas sustancias cuya peligrosidad está tan bien documentada como la del amianto.



Finalmente, por presión europea terminó por prohibirse el amianto en España. Era el año 2001.



La legislación europea es extremadamente clara en la prohibición absoluta del uso de amianto. Pero, desafortunadamente, a día de hoy sigue habiendo miles de toneladas de amianto en nuestro país (incluyendo muchísimos kilómetros de tuberías de amianto -que algunas fuentes estiman en unos 40.000 kilómetros- en la red de agua potable de muchas ciudades españolas).



Y en general se está haciendo muy poco por retirarlo. Tal vez la engañosa falacia de un umbral de seguridad esté en parte detrás. O tal vez sea solo cuestión de codicia.