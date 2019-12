El asma no es aleatoria

Los defectos de las vías respiratorias en los pulmones de los pacientes asmáticos son como huellas digitales: tienen un patrón único y mantienen ese patrón a lo largo del tiempo.Lo ha descubierto una investigación de la Universidad de Ontario Occidental (Western University) tras analizar dos estudios de imágenes de pulmón, uno sobre pacientes asmáticos corrientes y otro sobre gemelos no idénticos que habían padecido asma de por vida.Los resultados de ambas investigaciones permiten comprender mejor el asma y pensar en nuevas terapias personalizadas dirigidas a áreas específicas de los pulmones.En el primer estudio, los investigadores siguieron a 11 pacientes con asma leve a moderada durante un período de seis años.Utilizaron una técnica de resonancia magnética especializada para visualizar dónde viaja el aire en los pulmones de un paciente y, lo que es más importante, dónde no.Los sitios del pulmón a donde no llega el oxígeno se llaman defectos de ventilación ("V/Q defects" en términos médicos) y se manifiestan en episodios asmáticos.Hasta ahora, los científicos han pensado que estos defectos de ventilación eran aleatorios, generalizados y que cambiaban de sitio dependiendo de diversos factores, en pacientes con asma.La nueva investigación tira por tierra esta suposición: ha comprobado que los defectos de ventilación, tanto en relación con su tamaño como con su ubicación, son permanentes e invariables a lo largo del tiempo.Eso significa, según los investigadores, que dentro de los pulmones hay regiones específicas que son anormales y que no cambian con el tiempo.Una segunda investigación empleó la misma metodología para estudiar la situación pulmonar de hermanos gemelos aquejados con asma.Aunque los gemelos no son idénticos, esta segunda investigación puso de manifiesto que ambos tenían defectos de ventilación idénticos en el mismo segmento pulmonar superior izquierdo, que se mantuvo igual durante la duración del estudio de siete años.“El resultado en gemelos nos ayuda a comprender que el asma no es aleatoria y que las anormalidades del asma persisten durante largos períodos de tiempo en las mismas regiones pulmonares. Las anormalidades de las vías aéreas probablemente tienen un componente hereditario y ambiental”, explica la investigadora Grace Parraga en un comunicado Ambos hallazgos enfatizan la importancia de la terapia personalizada y guiada por imágenes para pacientes asmáticos."Ahora vemos que los pacientes tienen diferentes huellas digitales de la enfermedad, y esto apunta a la necesidad de una terapia específica para cada paciente", añade otro investigador, Cory Yamashita.