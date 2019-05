El autismo no hereditario se debe al ADN basura

Troyanskaya y sus colegas entrenaron a un modelo informático de aprendizaje automático para predecir cómo una secuencia dada afectaría a la expresión génica.Los investigadores estudiaron las bases genéticas del autismo aplicando el modelo de aprendizaje automático a un conjunto de datos genéticos llamado Simons Simplex Collection , que contiene los genomas completos de casi 2.000 'cuartetos', compuestos por un niño con autismo, un hermano no afectado y sus padres no afectados.Los investigadores utilizaron su modelo para predecir el impacto de mutaciones no codificadas y no hereditarias en cada niño con autismo. Luego compararon esas predicciones con los efectos de la misma línea no mutada en el hermano no afectado del niño.El análisis descubrió que las mutaciones no codificantes en muchos de los niños con autismo alteraron la regulación génica, especialmente la de los genes vinculados a la manifestación del autismo en el cerebro.En consecuencia, el estudio no solo ha descubierto la cantidad de mutaciones que ocurren en los casos de autismo no hereditario, sino también el tipo de mutaciones que se producen.Los investigadores probaron los efectos de algunas de las mutaciones no codificantes en experimentos de laboratorio y los resultados confirmaron las predicciones del modelo.Los científicos piensan que se pueden aplicar las mismas técnicas utilizadas en el nuevo estudio para explorar el papel que desempeñan las mutaciones no codificantes en enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas.La investigación fue dirigida por Olga Troyanskaya, subdirectora de genómica en el Centro de Biología Computacional (CCB) del Instituto Flatiron en la ciudad de Nueva York y profesora de ciencias de la computación en la Universidad de Princeton. Troyanskaya trabajó junto a Robert Darnell, profesor de biología del cáncer en la Universidad de Rockefeller e investigador en el Instituto Médico Howard Hughes.