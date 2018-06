El bosón de Higgs señala el camino de la Nueva Física

Nuevos resultados obtenidos en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) han puesto de manifiesto cómo el bosón de Higgs, la partícula elemental más pesada que se conoce, interactúa no sólo con partículas masivas, sino también con partículas desprovistas de masa.Se observó con motivo de la desintegración del bosón de Higgs en dos fotones, que son partículas sin masa. Según la mecánica cuántica, el bosón de Higgs puede fluctuar durante un breve instante en un quark top y en un antiquark top, que se anulan entre sí rápidamente formando una pareja de fotones.El quark top (en español quark cima) es una partícula elemental que pertenece a la tercera generación de quarks, las únicas partículas elementales que interactúan con las cuatro fuerzas fundamentales: la nuclear, la electromagnética, la débil y la gravedad. Los quarks no sólo forman la materia nuclear, sino también en ocasiones partículas subatómicas como protones y neutrones. Los quarks existen con sus correspondientes antipartículas.El quark top es el más masivo de los quarks descubiertos hasta la fecha. Es una partícula muy inestable, por lo que no tiene tiempo para fundirse con otros quarks y formar nuevas partículas conocidas como hadrones. Su antipartícula es el antiquark top.El bosón de Higgs o partícula de Higgs es una partícula elemental propuesta en el modelo estándar de física de partículas. No posee espín, carga eléctrica o color, es muy inestable y se desintegra rápidamente: su vida media es del orden de la miltrillonésima parte de un segundo (zeptosegundo).La producción de un bosón de Higgs se puede obtener por fusión de quarks top y antiquark top. Y este proceso es el que se ha observado por primera vez en el CERN a partir de las experiencias desarrolladas en los detectores de partículas ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) y SMS (Compact Muon Solenoid). Este proceso ha recibido el nombre “proceso de producción ttH”.Los resultados se han presentado esta semana en la conferencia LHCP de Bolonia (Italia) y ofrecen una significancia estadística superior a la que exige el umbral para poder proclamar un genuino descubrimiento. El hallazgo se publica en la revista Physical Review Letters y se avanza asimismo en Arxiv.Estos resultados suponen un gran avance en el conocimiento de las propiedades del bosón de Higgs. Los hallazgos de los dos experimentos ATLAS y SMS son compatibles entre sí y con las predicciones del Modelo Estándar, la teoría que describe las partículas elementales y sus interacciones, y ofrecen nuevas pistas sobre dónde buscar ‘nueva Física’, señala el CERN en un comunicado Una de las conclusiones de este trabajo es que la probabilidad de que ocurra de esta forma la producción del bosón de Higgs depende de la fuerza de la interacción (acoplamiento) del bosón de Higgs con el quark top. Medir esa fuerza proporciona el valor del acoplamiento.Sin embargo, medir este proceso ha sido un reto, puesto que es muy infrecuente: solo un 1% de los bosones de Higgs que se producen en el LHC están asociados con dos quarks top, y, además, el bosón de Higgs y los quarks top se desintegran en otras partículas de muchos modos complejos. Las colaboraciones ALTAS y CMS han llevado a cabo varios análisis independientes del proceso de producción ttH centrados en los diversos modos en los que se desintegra el Higgs.