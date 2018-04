El calentamiento global altera los flujos oceánicos que regulan el clima

Cambios de densidad oceánica



La circulación oceánica depende de la densidad del agua: cuando las aguas saladas y cálidas de latitudes bajas pierden temperatura, van ganando densidad y cuando llegan al Atlántico Norte descienden al fondo del mar.



Al mismo tiempo, el aumento de las temperaturas en el hemisferio norte reduce la densidad del agua y frena su circulación. La pérdida de densidad del agua se intensifica por el deshielo, que desaliniza las aguas oceánicas.



Este proceso, de continuar, puede provocar el colapso de la circulación meridional del Atlántico, explica Alexander Robinson, de la Universidad Complutense de Madrid, también coautor del estudio. Y añade: "Si no paramos rápidamente el calentamiento global, debemos esperar una nueva desaceleración a largo plazo de la circulación del Atlántico. Estamos empezando a comprender las consecuencias de este proceso sin precedentes, pero pueden ser perjudiciales".



Varios estudios han demostrado, por ejemplo, que una desaceleración de estas corrientes del Atlántico exacerba el aumento del nivel del mar en la costa de Estados Unidos para ciudades como Nueva York y Boston.



Otros muestran que el cambio asociado a las temperaturas de la superficie del mar del Atlántico afecta los patrones climáticos en Europa, como la trayectoria de las tormentas que provienen del Atlántico.



Específicamente, la ola de calor europea del verano de 2015 se ha relacionado con el récord de frío en el Atlántico norte en ese año. Este efecto aparentemente paradójico ocurre porque un Atlántico norte frío promueve un patrón de presión de aire que canaliza el aire caliente del sur hacia Europa.



Confirmación independiente



El análisis de la temperatura realizado en este estudio está respaldado por un segundo estudio realizado por el equipo de David Thornalley, del University College de Londres, publicado en el mismo número de Nature.



Los llamados datos paleoclimáticos de este segundo estudio proporcionan una confirmación independiente de las conclusiones anteriores de que la debilidad reciente de la circulación oceánica no tiene precedentes, al menos durante más de un milenio.



El estudio de Thornalley pone de manifiesto algo no menos relevante: lo que está pasando ahora tiene cierto parangón con el deshielo que ocurrió al final de la así llamada Pequeña Edad de hielo, que se inició a comienzos del siglo XIV y se prolongó hasta mediados del XIX. Con una diferencia considerable: el calentamiento global actual es el mayor de la historia de la civilización humana, y acentúa sus efectos respecto a ese episodio anterior.