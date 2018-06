El calentamiento global hace más catastróficos los ciclones

La velocidad a la que circulan los ciclones tropicales ha disminuido un 10% entre 1949 y 2016, aumentando sus efectos catastróficos sobre las regiones que atraviesa, ya que cuanto más lento es el paso de un ciclón, más mortal y destructor es su efecto en tierra firme.Lo ha constatado un estudio publicado en la revista Nature, según el cual, a medida que se recalienta la atmósfera terrestre, la circulación atmosférica se ve alterada, aumentando la duración de estos fenómenos naturales catastróficos.Sin embargo, explica James Kossin, investigador de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y autor principal de esta investigación, en un comunicado , estos cambios varían en función de las regiones y de la época del año, “si bien hay pruebas de que el calentamiento climático de origen humano provoca un debilitamiento general de la circulación tropical estival”, precisa.La disminución de la velocidad de los ciclones es más importante cuando este fenómeno abandona las zonas marítimas. El descenso ha sido de entre un 30% y un 20% sobre las zonas terrestres afectadas por los ciclones tropicales del Noroeste del Pacífico y del Atlántico Norte, y del 19% sobre los territorios australianos.Además, esta investigación ha constatado asimismo que la variación del 10% de la velocidad de transición se ha producido en un periodo en el que el planeta se ha calentado medio grado (0,5ºC).El proceso no termina aquí, ya que un aumento de las temperaturas acarrea igualmente una alta concentración de vapor en la atmósfera y en consecuencia un aumento en el volumen de agua descargada durante las precipitaciones, así como de inundaciones allí por donde pasa el ciclón.Los autores destacan que un calentamiento de un grado puede aumentar un 7% la humedad en la atmósfera, por lo que la tasa de agua contenida en los ciclones tiende a aumentar a medida que el planeta se recalienta.Eso significa, según esta investigación, que la disminución de la velocidad de los ciclones puede duplicar localmente la cantidad de agua caída y, en consecuencia, los daños causados por las inundaciones.El mes pasado, otro estudio certificó una relación entre la pérdida total de calor en el océano (debido a la evaporación) y el calor latente reflejado por el ciclón Harvey cuando el vapor de agua de transformó en agua líquida y cayó en forma de lluvia.Los autores del nuevo estudio destacan sin embargo que sus estimaciones no pueden considerarse definitivas, ya que no ofrecen una medida contrastada de la sensibilidad del clima, por lo que son necesarios nuevos estudios para determinar con mayor precisión cuál será la velocidad que adoptarán los ciclones como consecuencia del calentamiento global.