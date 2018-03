El calentamiento global puede extinguir la mitad de las especies

48% amenazado



En el área mediterránea, un aumento de 2°C provocará que el 30% de las especies de plantas y animales estarían en peligro. De seguir el actual escenario de emisiones que conllevaría a mayor aumento de las temperaturas, la mitad de la biodiversidad de la región podría desaparecer.



El informe también establece que, si la temperatura media del planeta aumentase 4,5°C respeto a la era preindustrial (el escenario previsto si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero), un 48% de especies podrían desaparecer en ciertas regiones.



Este riesgo podría reducirse a la mitad si el aumento de la temperatura media se limitase a 2°C, objetivo fijado en el acuerdo de París adoptado en 2015, señala este estudio, publicado por la revista Climatic Change.



El informe llama la atención también sobre la dependencia de las especies de su capacidad para moverse siguiendo su clima predilecto. En el peor de los escenarios, el suroeste de Australia vería cerca del 80% de sus especies de mamíferos amenazadas de extinción localmente. Esta pérdida sería solo de un tercio si el aumento es de +2°C y las especies disponen de capacidades de adaptación adecuadas.



El Mediterráneo, que tiene por ejemplo tres especies emblemáticas de tortugas marinas, vería cerca de un tercio de sus plantas, mamíferos y anfibios amenazados a +2°C si no se les deja ninguna posibilidad de adaptación.



WWF señala que hablar de extinción de especies no es un tema que afecte sólo a animales, sino que provoca también profundos cambios en los ecosistemas donde viven que son básicos para millones de seres humanos. La conferencia de Medellín deberá aportar nuevos datos a este drama planetario.