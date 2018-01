El calentamiento global se está acelerando, ha descubierto una investigación de la Universidad de Arizona, según la cual la temperatura global de la superficie terrestre aumentó más del 25% desde comienzos del siglo pasado en sólo tres años, entre 2014 y 2016.El aumento de temperatura entre 2014 y 2016 coincidió con eventos climáticos extremos en todo el mundo, que incluyeron olas de calor, sequías, inundaciones, disminución extensiva del hielo polar y decoloración global de los corales.Según esta investigación, de la que la citada universidad informa en un comunicado , la variabilidad natural en el sistema climático no es suficiente para explicar este aumento de la temperatura.La temperatura superficial promedio de la Tierra subió aproximadamente 0,9º C desde 1900 hasta 2013. A finales de 2016, la temperatura de la superficie terrestre había subido 0.24º C. Este aumento no tiene precedentes en los siglos XX y XXI, destacan los autores de este estudio.Aunque una cierta liberación de calor del Océano Pacífico es normal durante el fenómeno de El Niño, los investigadores descubrieron que gran parte del calor liberado en 2014-2015 se debió a un calentamiento adicional provocado por el aumento de la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por lo que el récord absoluto de calor alcanzado en 2016 no puede atribuirse exclusivamente al fenómeno de El Niño.El Niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento del Pacífico oriental ecuatorial, que se manifiesta en ciclos de entre tres y ocho años. Este fenómeno, en sus manifestaciones más intensas, provoca estragos en la zona intertropical y ecuatorial debido a las intensas lluvias, y se le considera una de las causas de las anomalías climáticas.Esta investigación también estimó la posible evolución de la temperatura global a lo largo de este siglo en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero. Determinó que en un escenario moderado, en el que las emisiones contaminantes alcanzan su máximo nivel en 2020 y luego decaen, los picos de aumento de temperatura de 0,24ºC podrán ocurrir al menos una vez más en este siglo.Sin embargo, si las emisiones continúan ininterrumpidamente, los picos de temperaturas cálidas ocurrirán entre tres y nueve veces más desde ahora hasta el año 2100, según estas proyecciones.