El calor extremo representa un riesgo inaceptable para la salud en todo el mundo

El calor extremo representa un riesgo para la salud "inaceptablemente alto" en todo el mundo, según un nuevo estudio realizado por 27 instituciones globales dirigidas por investigadores del University College de Londres (UCL). Las personas que trabajan al aire libre, delicadas de salud y los ancianos, son las más expuestas, según esta investigación, publicada en The Lancet .“La exposición y la vulnerabilidad al calor extremo son inaceptablemente altas y aumentan para las personas de todo el mundo. El estrés por el calor está golpeando duro. Con altas temperaturas, el trabajo al aire libre, especialmente en la agricultura, es peligroso ", advierte el profesor Hugh Montgomery, (UCL Medicine), copresidente de Lancet Countdown y director del Instituto UCL para la salud humana y el rendimiento, en un comunicado "Las regiones que van desde el norte de Inglaterra y California hasta Australia, están viendo incendios salvajes con muertes directas, desplazamientos y pérdida de viviendas, así como también impactos respiratorios por inhalación de humo", añade.El informe investigó el impacto del cambio climático en la salud en 478 ciudades de todo el mundo a lo largo de todo el año 2017. Entre sus conclusiones destaca que en 2017, hubo 157 millones de personas más expuestas a las olas de calor, en comparación con el año 2000. Respecto al año anterior, las personas afectadas fueron 18 millones de personas más.Otro dato: en 2017 se perdieron 153 mil millones de horas de trabajo debido al calor extremo causado por el cambio climático, lo que representa un aumento de más de 62 mil millones de horas desde el año 2000.Solo China perdió 21 mil millones de horas en 2017, el equivalente a un año de trabajo para el 1.4% de su población activa. Es la primera vez que se cuantifica este impacto laboral, que ha podido obtenerse con el uso de nuevas metodologías por parte de los investigadores.El aumento de la temperatura ambiente está colocando a las poblaciones vulnerables en mayor riesgo en todas las regiones del mundo. Europa y el este del Mediterráneo están especialmente en riesgo, notablemente más que en África y el sudeste asiático, probablemente debido al envejecimiento de la población que vive en ciudades, con un 42% y un 43%, respectivamente, de las personas mayores de 65 años vulnerables expuestas al calor.El informe destaca que el calor exacerba en gran medida la contaminación del aire en las zonas urbanas, ya que el 97% de las ciudades de los países de ingresos bajos y medios no cumplen con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre calidad del aire.El estrés por el calor, un efecto temprano y grave del cambio climático, es cada vez más frecuente y las personas, y los sistemas de salud, están mal equipados para hacerle frente, señala el estudio.El aumento de las temperaturas y el calor no estacional son responsables de la propagación de la cólera y el dengue, y la capacidad vectorial para su transmisión aumenta en muchas áreas endémicas del mundo, añade.El cambio en la temperatura global media a la que están expuestos los seres humanos es más del doble que el cambio promedio mundial, con temperaturas que aumentan 0,8 °C en áreas habitadas, en comparación con 0,3°C en las zonas despobladas.Los autores dicen que se necesitan medidas urgentes para proteger a las personas de los impactos del cambio climático. En particular, las regulaciones laborales deberían proteger a los trabajadores del calor extremo, y los hospitales y los sistemas de salud deberían estar mejor equipados para atender a pacientes víctimas del calor extremo.