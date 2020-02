El cambio climático quebrará el sistema energético global

Añade Perera que para afrontar esta situación hay que trascender la perspectiva actual que se tiene sobre la ecuación energética: no solo hay que reducir el impacto ambiental de los sistemas energéticos, sino también asegurar su supervivencia en medio de la crisis climática.En consecuencia, si no se tienen en cuenta ambos aspectos, lo que se producirá es una ruptura en el equilibrio de oferta y demanda de energía con demoledoras consecuencias para el modelo socio económico.Ocurrirán desastres y problemas graves a corto y largo plazo, incluidas interrupciones parciales o totales del suministro energético debido a perturbaciones provocadas por el clima que alterarán el suministro de energía.Estas consecuencias podrían ser muy costosas para las ciudades y las zonas urbanas, señalan los investigadores.Actualmente, 3.500 millones de personas viven en regiones expuestas a fenómenos climáticos extremos: consumen dos tercios de la energía primaria del mundo y producen el 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) directamente relacionadas con la energía."Si no se hace nada hoy, ciertamente habrá una brecha entre la demanda y lo que los sistemas de energía pueden producir", añade Jean-Louis Scartezzini, director de LESO-PB.El cambio climático no solo afectará al sistema energético. En 2018, otro estudio de la universidad de Wisconsin estableció que la subida del nivel del mar ya se ha convertido en una amenaza para Internet. Gran parte de la fibra óptica está enterrada en zonas costeras densamente pobladas, que además reciben el tráfico interoceánico y lo redistribuyen a otras ciudades. En 15 años todo estará sumergido y los cables no son impermeables.