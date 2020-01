El cambio de decenio anuncia años turbulentos

Eso no impide, como señala Rebecca Solnit en The Guardian, que a lo largo de los años 2010 que ahora terminan, hayan cuajado una serie de iniciativas ciudadanas, desde el Me Too, hasta Ocupa Wall Street, pasando por las primaveras árabes o el Movimiento 15M, que se configuran como agentes indiscutibles de los escenarios que surgirán en el decenio que ahora comienza. Esta agitación ha conducido a que 2019 haya sido considerado como el año de la cólera que cuestiona el modelo económico vigente.Solnit dice también algo no menos relevante: tenemos que abandonar la ilusión del mundo perfecto (aunque con defectos) que nos han vendido y cuestionar los fundamentos que se han presentado como fijos, inevitables e incuestionables, como los combustibles fósiles o el capitalismo, aquejado de males irreversibles como la corrupción o el fracaso ante el cambio climático. Este sistema no solo no da síntomas de recuperación, sino que se manifiesta como un modelo agónico por su incapacidad de reacción ante los nuevos desafíos globales. Solo el sector financiero se está moviendo ligeramente ante el cambio climático, destaca Carney.En el fondo, la desestabilización del modelo de civilización es la consecuencia del juego de las potencias en un mundo que desaparece ante nuestros ojos: la Tierra ya no es la que era a principios de los años 2010, ni será la misma que hoy conocemos cuando termine la década de los años 2020. Puede que los intereses humanos sigan disputándose riquezas y poder, pero es posible que cuando termine esta dialéctica de las potencias no quede planeta sobre el que ejercer más poder.La esperanza ya no está en las potencias y sus instituciones y otros artífices, sino en dos polos inesperados y emergentes: los científicos y las nuevas generaciones.Los científicos, conocedores de los peligros con los que juegan las élites, de los procesos naturales implícitos en la actividad humana, han advertido reiteradamente de la deriva planetaria.Ahora han decidido profundizar sus movilizaciones para sensibilizar a la sociedad y trascender la información (y desinformación) sobre la crisis climática y sus derivadas. Es el compromiso que han adquirido para que el decenio que ahora iniciamos sea crítico en la contención del calentamiento global. Tendencias21 inicia en enero una serie de artículos en esa línea, con la colaboración de un colectivo de científicos.El segundo polo emergente lo forman las nuevas generaciones, a las que Solnit atribuye la capacidad de repensar las alternativas y de propiciar un cambio positivo a partir de la polarización social que ha estrangulado el modelo económico y de la desilusión con la que terminan los años 2010.Es el momento de generar nuevas ilusiones y de reclamar nuevas posibilidades para los años 2020. La comunidad de conocimiento de Tendencias21 que es el Club Nuevo Mundo ya trabaja en esa dirección y esperamos seguir movilizando talento y compromiso para mejorar las expectativas.Nadie debe permanecer indiferente ante lo que pasa porque nos afecta a todos. Y los modelos clásicos de reacción tampoco sirven para resolver la crisis planetaria: la época de las revoluciones es cosa del pasado.Es precisa una reacción social de nuevo cuño, basada en nuevos valores, que ya ha encontrado senderos de expresión en campos como el feminismo, la lucha contra el SIDA, los derechos de los homosexuales, el reconocimiento de los problemas raciales o el movimiento ambiental.El desafío del nuevo decenio es una reacción ciudadana ante la crisis global que se centre en lo que ha devenido absolutamente prioritario: preservar la vida humana y la biodiversidad que la soporta en un nuevo marco social que establezca relaciones más armónicas entre seres humanos y con la naturaleza.Los científicos con sus conocimientos y los jóvenes con su frustración tutelan esta alternativa: de una u otra forma, nos están diciendo que la humanidad no es viable si no cambia su modelo de civilización.