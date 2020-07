El cerebro funciona como un motor de búsqueda

Cuando hablamos y escribimos llegan a nuestra mente una enorme cantidad de palabras, pero elegimos solamente algunas pocas para expresar aquello que queremos comunicar. Un estudio del National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) sugiere que el cerebro utiliza una metodología similar a la empleada por los motores de búsqueda en Internet para detectar las palabras precisas para cada situación.Los investigadores norteamericanos creen que la selección de las palabras no es antojadiza, sino que se sustenta en una búsqueda exhaustiva que realiza el cerebro a partir de términos almacenados en las redes neuronales encargadas de la memoria. Eso serviría para entender las causas por las cuales usamos en mayor medida algunas palabras y no otras.El equipo de especialistas dirigido por el Dr. Weizhen Xie ha logrado concluir que algunas palabras son más recordadas que otras porque el cerebro las selecciona utilizando estrategias similares a las de un sofisticado motor de búsqueda en Internet. Las elige a partir de recuerdos y experiencias conectados a redes neuronales concretas, creando así rápidamente frases y oraciones ideales para un contexto determinado.Mientras anteriormente se pensaba que algunas palabras se empleaban en mayor medida por estar ligadas a situaciones culturales o de aprendizaje, los hallazgos de este estudio parecen indicar que existe una causa cerebral específica para explicar este fenómeno. Parece crucial entonces comprender el funcionamiento de las redes neuronales implicadas en la memoria y el habla.