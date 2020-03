El cerebro puede predecir los videos más populares de internet

Los 36 voluntarios que participaron en la investigación debían mirar videos y hacer clic en su reproducción, al mismo tiempo que sus funciones cerebrales eran escaneadas y observadas mediante resonancia magnética.Los expertos supervisaron el comportamiento de los sujetos y, en paralelo, les realizaban preguntas acerca del video (qué emociones experimentaban cuando lo veían, por qué los omitían si no les gustaba y si lo compartirían con sus amigos).Durante el proceso, también se examinaba cómo aumentaban los pulsos de "me gusta" (likes ) de los videos en línea, así como también la cantidad de videos compartidos y reproducciones.Los investigadores descubrieron que las vistas de video más largas intensificaban la actividad en las regiones del cerebro asociadas al sistema de recompensa.La activación del sistema de recompensa se produce durante los primeros 4 segundos de reproducción del video, aumentando así la probabilidad de su popularidad.También apreciaron que las vistas de video más cortas se asociaron con actividad más intensa en las regiones cerebrales sensibles a la excitación o el castigo.La mayor actividad en esta región anticipa que el vídeo no va a ser muy popular.Al analizar las respuestas proporcionadas por los voluntarios sobre los videos, observaron que predecían también su propio comportamiento.“Si examinamos las opiniones que tenían los sujetos sobre los videos nos damos cuenta que solo la actividad cerebral fue capaz de predecir qué video era el más elegido por los usuarios en línea”, explicó Knutson.No es la primera vez que el equipo de investigación del neurocientífico estudia el comportamiento del cerebro y el impacto en su entorno.En trabajos anteriores han demostrado que el cerebro puede reconocer qué persona adicta a ciertas drogas puede volver a recaer en ellas una vez finalizado su tratamiento.El estudio, también publicado por la misma universidad, busca comprender las causas y comportamientos de los pacientes con tendencias al consumo excesivo de sustancias tóxicas para detectar qué población será la más afectada.