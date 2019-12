El cerebro se encoge un 7 por ciento en condiciones extremas

Vivir en condiciones extremas encoge al cerebro, ha comprobado una investigación de la Universidad de Medicina de Berlín (Charité) y el Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano. Los resultados se han publicado en The New England Journal of Medicine.La investigación se desarrolló con nueve miembros de una expedición alemana que pasó 14 meses en la estación antártica III Stahn, 9 de los cuales en completo aislamiento del mundo exterior.La temperatura exterior alcanzó los 50 grados bajo cero y los participantes vivieron en casi completa oscuridad durante los meses del invierno, sin apenas privacidad personal y sin posibilidad de abandonar la misión.La evacuación de emergencia y las entregas de alimentos y equipos solo fueon posibles durante el verano relativamente corto: un escenario perfecto para estudiar cómo la exposición a condiciones extremas afecta el cerebro humano.Antes, durante y después de su misión, los participantes tuvieron que realizar un conjunto de pruebas cognitivas mediante ordenador: evaluaciones de concentración, memoria, tiempo de reacción cognitiva y pensamiento espacial.También se realizaron análisis de sangre periódicos para medir los niveles de un factor de crecimiento específico conocido como factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína responsable de promover el crecimiento de las células nerviosas y las sinapsis en el cerebro.Los investigadores utilizaron imágenes de resonancia magnética para determinar la estructura del cerebro en cada uno de los participantes, antes y después de su misión. Un grupo de nueve participantes de control se sometió a pruebas idénticas.Lo hicieron para registrar posibles cambios en el volumen cerebral, particularmente en el hipocampo, cuyas principales funciones son la formación de nuevos recuerdos y la orientación espacial."Para esto, utilizamos una metodología de alta resolución que permite tomar medidas precisas de áreas individuales del hipocampo", dice Simone Kühn, una de las investigadoras, en un comunicado