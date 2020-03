El cerebro tiene propiedades asombrosas

Un video viral de una mujer tocando el violín mientras los cirujanos la operaban para extirpar un tumor cerebral ha suscitado muchas preguntas sobre nuestros cerebros.Si bien podría extraño, estar despierto durante la cirugía cerebral es en realidad más común de lo que la gente podría pensar.A menudo, las cirugías relacionadas con áreas "funcionales" del cerebro, áreas responsables del movimiento, el habla o la visión, requieren que el paciente sea sometido a anestesia general y luego se despierte para que estas funciones puedan evaluarse a medida que avanza la operación.Sorprendentemente, la cirugía real no daña el cerebro en absoluto. Esto se debe a que el cerebro no tiene receptores de dolor especializados llamados nociceptores Las únicas partes dolorosas de la cirugía se sienten cuando la incisión se realiza a través de la piel, el cráneo y las meninges (las capas de tejido conectivo que protegen el cerebro). Dependiendo de varios factores, el paciente puede tener anestesia general o local para esta parte del procedimiento.Mucho de lo que sabemos sobre el cerebro proviene de cosas que han salido mal. Uno de los casos más famosos es el de Phineas Gage . Era conocido como un trabajador responsable y honrado.Pero cuando un accidente laboral provocó que una varilla de metal atravesara su cráneo, el daño a su lóbulo frontal hizo que se volviera infantil, irrespetuoso e impulsivo. Gage mostró a los científicos del siglo XIX que el daño al lóbulo frontal puede causar cambios significativos en la personalidad.También sabemos que las personas que han perdido la visión después de que se dañara su lóbulo occipital, bien por trauma, crecimiento tumoral o accidente cerebrovascular, todavía pueden mantener algunos aspectos de la vista a través de algo llamado " visión ciega ".Esto nos dice que no toda la información visual va a la corteza visual en el lóbulo occipital. Las personas con visión ciega aún podrían detectar información visual y sortear obstáculos a pesar de su pérdida de visión.Algunos incluso informan que pueden "ver" ciertas emociones y describen cómo las sienten . Esto demuestra la profunda interconexión que existe entre las diferentes funciones cerebrales.Aunque los investigadores saben mucho sobre el cerebro y lo que hace, nos queda mucho por aprender. Todavía tenemos que determinar qué hacen algunas áreas del cerebro y cómo se comunican con otras regiones cerebrales.