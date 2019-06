El colapso de las plantas es generalizado

Aunque el estudio es el primer análisis global sobre las tasas de extinción modernas que incluye plantas, teniendo en cuenta que los conocimientos sobre algunas especies vegetales todavía son limitados, los científicos piensan que el total de especies de plantas desaparecidas seguramente es todavía muy superior a lo que han estimado.Consideran al respecto que muchas de las plantas conocidas son muertos vivientes, es decir, que o bien han sobrevivido a la extinción de su especie pero no pueden reproducirse; o bien que pertenecen a un género de planta único en vías de extinción; o bien que los animales que dispersan su polen han desaparecido.Por este motivo, añaden, es difícil determinar cuándo puede decirse que una especie de planta ha desaparecido completamente y puede certificarse su extinción.A ello hay que añadir la dificultad que representa para los científicos el hecho de comprobar, en una superficie como la selva amazónica, que una planta específica ha desaparecido totalmente.También hay que tener en cuenta que en el cómputo realizado no se han contabilizado las especies que todavía no se han descubierto, ya que se descubren alrededor de 2.000 nuevas especies de plantas cada año.Según el nuevo estudio, desde que en 1753 se estableció la más completa clasificación de plantas, un promedio de tres especies de plantas ha desaparecido cada año desde entonces.En el origen de esta devastación de las variedades vegetales se encuentran la urbanización, las prácticas agrícolas, la desaparición de algunos espacios vitales como estanques, praderas, riberas de los ríos, y la deforestación.Otra posible explicación es que la desaparición de plantas preocupa menos a la sociedad que la de los animales, a pesar de que la extinción de especies vegetales es dos veces más importante que la de los pájaros, mamíferos y anfibios juntos.Aelys M Humphreys , de la Universidad de Estocolmo, dice al respecto en un comunicado : “La mayoría de las personas pueden nombrar un mamífero o ave que se ha extinguido en los últimos siglos, pero pocos pueden recordar a una planta extinta. Este estudio ofrece la primera visión general de qué plantas ya se han extinguido, dónde han desaparecido y con qué rapidez están desapareciendo. Escuchamos mucho sobre la cantidad de especies en peligro de extinción, pero estas cifras corresponden a plantas que ya hemos perdido, por lo que ofrecemos una perspectiva sin precedentes de la extinción de plantas que está ocurriendo en los tiempos modernos".