El consumo de refrescos está asociado a mayor riesgo de muerte

Un mayor consumo de bebidas tipo refresco, tanto las que tienen azúcar como las endulzadas artificialmente, se asocia con un aumento del riesgo de muerte, según un estudio basado en la población de 451.743 personas de ambos sexos y repartidos en 10 países europeos.Según este estudio, beber dos o más vasos al día (en comparación con menos de un vaso al mes) de refrescos endulzados con azúcar o endulzados artificialmente, se ha asociado con un mayor riesgo de muerte por todas las causas.Además, el estudio apreció un mayor riesgo de muerte por enfermedades circulatorias asociadas a consumir dos o más vasos al día de bebidas refrescantes, así como un mayor riesgo de muerte por enfermedades digestivas asociadas a beber uno o más de un vaso al día.Esta investigación también determinó que incluso el consumo de bebidas ‘light’ y ‘zero’ implica más riesgos para la salud que las demás bebidas azucaradas.Sin embargo, el estudio, en el que han participado investigadores del equipo de Nutrición y Cáncer del Instituto Catalán de Oncología (ICO) y del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), no encontró ninguna asociación entre el consumo de bebidas refrescantes y la mortalidad por cáncer. Los resultados se han publicado en la revista JAMA Internal Medicine.El estudio analizó del estudio EPIC ( European Propective Investigation into Cancer and Nutrition ) correspondientes a un seguimiento de 16 años, período en el que se produjeron 41.693 muertes.El consumo de bebidas refrescantes se recogió en cuestionarios de dieta durante el período 1992-2000. El estudio incluye participantes de Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia, el Reino Unido y España.Dentro de España, el estudio EPIC incluyó participantes de Asturias, Guipúzcoa, Navarra, Murcia y Granada bajo la coordinación del Instituto Catalán de Oncología.Se trata del estudio más grande realizado hasta la fecha para investigar la asociación entre el consumo de refrescos y la mortalidad.Los autores destacan que los refrescos se consumen con frecuencia, pero que hasta ahora se desconocía en qué medida su consumo está asociado con el riesgo de mortalidad.El estudio ha examinado la asociación entre el consumo total de bebidas gaseosas endulzadas con azúcar y endulzadas artificialmente y la posterior mortalidad total y por causas específicas.Los autores del estudio sugieren que, para investigar los posibles efectos adversos para la salud de los edulcorantes artificiales, es necesario apoyar las campañas de salud pública en curso dirigidas a reducir el consumo de refrescos.