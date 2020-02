El corazón débil también daña al cerebro

Una investigación desarrollada en el Instituto Max Planck de Alemania ha descubierto que cuando el corazón no bombea suficiente sangre, disminuye la materia gris del cerebro.Ha comprobado además que cuanto más débil es el corazón, más disminuye la densidad de las neuronas, de la que depende la inteligencia de las personas.Tanto la corteza, la organización más compleja de todo el sistema nervioso, como el precúneo o precuña, involucrado con la memoria episódica, el procesamiento visuoespacial, reflexiones sobre uno mismo y aspectos de la conciencia, son los principales afectados por este déficit en el flujo sanguíneo que llega al cerebro.El hipocampo, relacionado a su vez con en la memoria y la gestión del espacio, pierde capacidad también cuando la intensidad del flujo sanguíneo cae por algún motivo asociado al ritmo cardiaco.Según los investigadores, una consecuencia probable de esta deficiencia podría aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle la enfermedad de Alzheimer.Concluyen que, en caso de la insuficiencia cardíaca, la estructura del cerebro puede dañarse y derivar en otro tipo de problemática.La insuficiencia cardiaca se produce cuando, por algún motivo, el corazón no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo.Las causas más comunes de la insuficiencia son el estrechamiento de la arteria coronaria o la presión arterial alta, cuando no está bien controlada.Cuando se presenta esta situación, las personas se cansan antes y sienten que les falta el aliento cuando están bajo estrés.Si se llega a producir un ataque al corazón, los daños en el cerebro pueden ser incluso más extensos, ha comprobado esta investigación.Para llegar a estas conclusiones, los científicos investigaron la relación entre la materia gris y la función cardíaca de 80 pacientes en la Clínica Cardíaca de Leipzig, con la ayuda de escáneres de imágenes de resonancia magnética (IRM).Examinaron la cantidad de sangre que es expulsada por cada latido cardíaco y la concentración de cierta hormona en los vasos sanguíneos. Esa hormona se conoce como marcador de insuficiencia cardíaca.Cuando compararon ambos datos, observaron una relación significativa entre el nivel de esta insuficiencia y la reducción de la materia gris.