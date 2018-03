El crecimiento medio de los mercados digitales cae por debajo del 5% en todo el mundo DigiWorld 2009 registra el impacto de la crisis en el sector, pero señala también factores positivos

El crecimiento medio de los mercados digitales creció por debajo del 5% en el último año, después de crecer por encima del 6% en los anteriores ejercicios, según el informe DigiWorld 2009. Las causas de retroceso no sólo se deben a la crisis económica, sino también a la madurez de las nuevas tecnologías en los países desarrollados. En España, sin embargo, los mercados digitales han estado claramente marcados por la crisis, una situación que ha sido especialmente sensible en la electrónica de consumo. Por Juan R. Coca.









Esta situación de estancamiento es en parte fruto de la recurrente situación económica actual en la que nos encontramos. No obstante, según Francis Lorentz, Presidente de IDATE, el mundo digital posiblemente es uno de los sectores económicos mejor preparados para afrontar esta situación. En este sentido, Lorentz considera que la crisis conllevará reajustes y transformaciones en el sector, que podrían favorecer el reequilibrio entre el interés por las acciones a corto plazo en el ámbito financiero y las inversiones a largo plazo.



Esta coyuntura no sólo ha originado que el crecimiento medio sea algo inferior al 5% en este mundo digital, sino que además se ha podido comprobar que las dinámicas de crecimiento de los diferentes segmentos se han equilibrado. De tal manera que en el año 2008, los porcentajes de crecimiento anual de los equipamientos de las TIC fueron de un 5,1%, mientras que el mercado de los servicios de las TIC se incrementó en un 4,7%. En cambio, en el 2006 la diferencia de crecimiento entre ambos sectores era de un 7%.



En las telecomunicaciones, y dada la ralentización del mercado de los servicios, se ha generado un nivel de crecimiento similar al de los equipamientos. De hecho, en este sector de los equipamientos, y durante el periodo 2005-2008, se ha pasado de unos 196 billones de euros a 232 billones a nivel internacional.



Este descenso en la velocidad de crecimiento también se ha notado en la informática, los servicios y el software. En este sentido la venta de hardware supuso en 2005 unos 270 billones de euros, mientras que en el año 2008 ha ascendido a 306 billones. Asimismo, el mercado del software y de los servicios ha pasado de 544 a 654 billones en el mismo periodo.



Aspectos positivos



Pese a la ralentización, Lorentz está convencido de que el mundo digital tiene por delante una buena cantidad de retos y posibilidades que hacen que sea posible ser optimista. Ello es debido a los numerosos avances que se han ido produciendo en este sector.



El ámbito español



Respecto al ámbito español, en este informe se muestra que los mercados digitales han estado marcados por la crisis, una situación que ha sido especialmente sensible en la electrónica de consumo. Tal como se detalla en una



De hecho, este sector, aunque con un crecimiento lento, se ha convertido en una gran baza que España no puede ni debe dejar de jugar. No obstante, todavía queda mucho por hacer.



En este sentido, y pese a la llegada del cloud computing y del desarrollo de la Web 2.0 y 3.0 , en España se sigue empleando Internet fundamentalmente para la gestión del correo electrónico. Un 82% de los usuarios de la red lo emplean para ello, el mismo porcentaje usa Internet para obtener información, mientras que un 60% para comprar billetes y reservar hoteles. Esto hace que el uso del mundo digital todavía no esté bien desarrollado en nuestro país. No obstante, y debido al aumento de las descargas y de la TV por Internet, podríamos tener una sorpresa una vez se analicen los datos del presente año.



El otro gran aspecto del mundo digital es la telefonía móvil, que presenta una penetración del 114%. Es decir, es número de líneas de telefonía móvil es de 49,7 millones en una población de 46 millones. Este datos, aunque positivos, todavía se encuentran cinco puntos por debajo de la media del continente europeo. Pues bien, dentro de este mercado el reto que tienen que afrontar ahora las telecos es el de sacar el máximo partido de las redes 3G y 3,5G a nivel español y europeo. Recordemos que el mercado de los móviles 3G ronda los 9 millones de suscritores, lo que supone un 127% más que en 2007, lo que muestra las posibilidades del mismo.



Juan R. Coca





Nota

