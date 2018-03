El declive de la biodiversidad amenaza al desarrollo mundial

La diversidad biológica —la esencial variedad de formas de vida en la Tierra— continúa en declive en todas las regiones del mundo y va reduciendo significativamente la capacidad de la naturaleza de contribuir al bienestar de las personas. Esta alarmante tendencia pone en peligro las economías, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de las personas de todo el mundo, según cuatro informes científicos realizados por más de 550 expertos de más de 100 países.Las cuatro evaluaciones regionales sobre la diversidad biológica y los servicios que los ecosistemas prestan a las personas abarcan a las Américas, la región Asia y el Pacífico, África y también a Europa y Asia Central, es decir, a todo el planeta, excepto los polos y los océanos abiertos.Los informes de evaluación fueron aprobados por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), en Medellín, Colombia, la semana pasada, tal como informamos en otro artículo Según explica el Presidente de IPBES, Robert Watson, en un comunicado , la mayor evidencia alcanzada por los expertos señala una sola conclusión: debemos actuar para detener y revertir el uso no sostenible que hacemos de la naturaleza, o pondremos en peligro no sólo el futuro que queremos, sino también las vidas que vivimos actualmente. Afortunadamente, la evidencia también muestra que sabemos cómo proteger y restaurar parcialmente nuestros activos vitales naturales, añadió.Los informes de evaluación de IPBES señalan que en todas las regiones, con excepción de una serie de ejemplos positivos que ofrecen enseñanzas, la capacidad de la naturaleza y de la diversidad biológica para aportar contribuciones a las personas se está degradando, reduciéndose y perdiéndose, debido a un conjunto de presiones comunes: el estrés del hábitat; la sobreexplotación y el uso no sostenible de los recursos naturales; la contaminación del aire, de la tierra y del agua; el creciente número de especies exóticas invasoras y el impacto que producen, así como debido también al cambio climático, entre otras presiones.Según el informe, el cambio climático será el factor de más rápido crecimiento que afectará negativamente la diversidad biológica de las Américas en 2050, un fenómeno comparable a las presiones impuestas por el cambio de uso de la tierra.Hoy, en promedio, las poblaciones de especies en un área son casi un 31% más pequeñas de lo que eran al momento del asentamiento europeo. Con los efectos en aumento del cambio climático, sumado a los demás factores, se proyecta que esta pérdida alcanzará el 40% para el año 2050.El informe destaca el hecho de que el pueblo indígena y las comunidades locales han creado una diversidad de sistemas agroforestales y de policultivo, que ha aumentado la biodiversidad y moldeado paisajes. Sin embargo, la disociación de los estilos de vida del entorno local ha deteriorado, para muchos, su sentido de lugar, la lengua y el conocimiento local indígena. Más del 60% de las lenguas de las Américas y las culturas asociadas a ellas están en dificultad o en peligro de extinción.El valor económico de las contribuciones de la naturaleza basadas en la tierra a la población de las Américas es de más de 24 billones de dólares por año, equivalente al PIB de la región. Sin embargo, casi dos tercios (el 65%) de estas contribuciones está disminuyendo. La reducción más intensa es del 21%.El cambio climático inducido por la acción humana, que afecta a la temperatura, a las precipitaciones y a la naturaleza de los eventos extremos, acentúa la pérdida de la biodiversidad y la disminución de las contribuciones de la naturaleza a las personas, empeorando el impacto de la degradación del hábitat, de la contaminación, de las especies invasoras y de la sobreexplotación de los recursos naturales, señala el informe.