El déjà vu es una ilusión

El 60% de la población asegura haber tenido al menos una vez la sensación de déjà vu (ya visto), un tipo de paramnesia (perturbación de la memoria) que nos lleva a sentir que una experiencia presente ya la hemos vivido con anterioridad. Para muchas personas, esa vivencia les permite sentir lo que va a ocurrir a continuación.Aunque mucha gente relaciona el déjà vu como recuerdo de otra vida anterior, la ciencia lo entiende como una posible anomalía de la memoria y ha desarrollado diversas teorías para explicarlo, tal como informamos en otro artículo Sin embargo, hasta ahora ha sido difícil replicar una experiencia de déjà vu en laboratorio, por lo que se han realizado pocos estudios científicos sobre este extraño fenómeno psicológico. Una nueva investigación ha superado esta barrera y ha conseguido, gracias a la realidad virtual, reproducir una experiencia de déjà vu en laboratorio.En esta investigación, la doctora Anne Cleary, de la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins, y su equipo, crearon escenarios de realidad virtual usando el videojuego Sims virtual world. Se trata de un video juego de simulación que explora las interacciones sociales entre distintas vidas artificiales.A través de este videojuego, los investigadores mostraron varias imágenes diferentes a los participantes con la finalidad de descubrir si alguno de ellos las recordaba como conocidas. Descubrieron que, tanto durante como después del experimento, los participantes indicaron que al ver algunas imágenes tuvieron la sensación de que ya la conocían. Pero se trataba de una impresión falsa: la realidad era que esa imagen no lo habían visto con anterioridad.En una segunda fase del experimento, las imágenes fueron sustituidas por escenarios dinámicos, en los que los participantes podían adentrarse en el mundo virtual. El ejercicio era el mismo: mostrarles después escenarios que no habían recorrido, pero parecidos. La mitad afirmó que había tenido la sensación de déjà vu.Para los investigadores, este resultado confirma que el déjà vu es probablemente un fenómeno de la memoria que puede ocurrir cuando alguien encuentra un escenario similar al de un recuerdo real. También confirma que el déjà vu puede ser provocado en laboratorio recreando las condiciones adecuadas."No podemos recordar conscientemente la escena anterior, pero nuestros cerebros reconocen la similitud", explica Cleary en un comunicado de la citada universidad. "Esa información surge como la sensación inquietante de que hemos estado allí antes, pero no podemos precisar cuándo o por qué".