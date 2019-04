El dinero cambia nuestra psicología

Una investigación desarrollada en la Universidad de Ginebra ha descubierto que las decisiones económicas cambian nuestra psicología: actuamos de forma diferente si lo que pretendemos tiene que ver con el dinero.También que tenemos más confianza en nuestras decisiones cuando perseguimos una recompensa que cuando queremos evitar pérdidas. Valoramos más conseguir algo que conservarlo.Otro resultado de esta investigación es la constatación de que la perspectiva de ganar dinero nos hace inflexibles, y que el miedo a perder dinero nos ayuda a conservar nuestra capacidad de adaptación. Los resultados de publican en PLoS Computational Biology.Esta investigación ha querido descubrir si las decisiones económicas, que implican la posibilidad de ganar o perder dinero, tienen el mismo mecanismo psicológico que observamos en decisiones de otra naturaleza.Y comprobó que el sesgo económico genera un mecanismo psicológico específico cuando tomamos una decisión que puede permitirnos ganar o perder dinero: el dinero provoca cambios singulares en nuestra psicología.El experimento consistió en reunir a 84 voluntarios ante unas pantallas de ordenador en las que se les mostraba la posibilidad de ganar algo de dinero (50 céntimos de euro) en función de los símbolos que elegían.“A los participantes se les mostraron dos símbolos abstractos en la pantalla. Un símbolo se asoció con un 75% de probabilidad de ganar 50 céntimos y el segundo solo un 25% de probabilidad de ganar. En cada prueba, tenían que elegir uno de los símbolos para tratar de ganar y evaluar la confianza que tenían en su elección. A medida que avanzaba el experimento, los sujetos aprendieron a refinar sus decisiones identificando el símbolo que más pagaba”, explica uno de los investigadores, Maël Lebreton, en un comunicado El experimento también consistió en elegir el símbolo que les hacía perder menos dinero (en vez de ganar) y en evaluar a continuación el acierto de su elección.Los resultados mostraron que la capacidad de aprender es estadísticamente idéntica cuando los participantes aprenden a buscar ganancias que cuando aprenden a evitar pérdidas. Por otro lado, los participantes tienen mucha más confianza en sus decisiones cuando se trata de ganar dinero, en lugar de evitar perderlo.Cuando se trata de ganar dinero, el nivel de confianza en nuestras decisiones es un 10 por ciento superior que cuando decidimos no perder dinero. Eso significa, según los investigadores, que las decisiones económicas introducen un elemento diferenciador en el aprendizaje.Es decir, aprendemos a tomar las mejores decisiones de forma diferente si las decisiones tienen que ver con el dinero. Y además, tenemos más confianza en nuestras decisiones si tienen que ver con la posibilidad de ganar dinero, en vez de no perderlo.Cuando se da esta opción negativa, es decir, cuando tratamos de conservar el dinero que tenemos y evitar perderlo, dudamos más de nuestras decisiones. Tenemos más miedo a perder dinero que a no ganarlo.