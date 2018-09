El entorno social influye en el avance o la contención del cáncer

El comportamiento de las moscas sanas no deja de ser más sorprendente: cuando la enfermedad de un individuo está en sus momentos iniciales, comparten vida grupo con las enfermas, pero cuando el tumor está más avanzado, se alejan de ellas y buscan la compañía de las sanas.Las razones de este comportamiento no se han explicado en el curso de esta investigación. Los científicos suponen que puede tratarse de una respuesta no específica vinculada a los riesgos que representan las patologías en general, como un contagio, el descenso de la capacidad reproductora o la vulnerabilidad ante los depredadores.Los investigadores advierten que en el estado actual de esta investigación no es posible establecer una transposición de estos comportamientos a los seres humanos, si bien sugieren que el entorno social podría desempeñar un papel importante en la progresión de una enfermedad, en este caso el cáncer.Esta no es la primera vez que los científicos consiguen implantar un cáncer en la mosca de la fruta. En 2014, investigadores del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) generaron un modelo de Drosophila melanogaster que reproduce el cáncer de colon humano, a través del cual descubrieron la función de un gen relevante en el desarrollo de esta enfermedad.